В Кузбассе разрешили посещение аптек и супермаркетов в ТЦ без QR-кода

Система QR-кодов начнет действовать в регионе с 15 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Кузбасса 13 ноября подписал новое распоряжение, которое вносит изменения в существующие документы. Распоряжение размещено в электронном бюллетене правительства региона. В нем перечислены документы, которые будут необходимы жителям для посещения объектов и организаций с 15 ноября.

А именно: QR-код сертификата вакцинации, полученный не более 12 месяцев назад или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 месяцев); справки из больницы о медтоводе, а также отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не позднее, чем за 72 часа.

В распоряжении отмечен полный список мест, которые вводят с понедельника QR-коды. Напомним, что в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения QR-код потребуется с 20 января 2022 года.

Также уточняется, что без предъявления документов в запрещенных для посещения местах можно пройти в аптеку или пункт вакцинации против коронавируса. Кроме того, разрешается посещение супермаркетов, дискаунтеров, реализующих продовольственные товары и расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах.

Напомним, что в Кузбассе за прошедшие сутки коронавирусом заболели 370 человек. Лидером по суточной заболеваемости стал Новокузнецк. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у 68 266 местных жителей.