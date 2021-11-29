После трагедии на «Листвяжной» на кузбасских шахтах нашли почти 450 нарушений

Фото: прокуратура Кемеровской области

На кузбасских шахтах выявили 449 нарушений в ходе проверки, организованной Генпрокуратурой России после аварии на «Листвяжной». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 26 по 29 ноября прокурорские работники вместе со специалистами ГИТ, МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора и органов исполнительной власти обследовали 31 шахту. В итоге были выявлены множественные нарушения промышленной и пожарной безопасности, а также нарушения в сфере охраны труда. В частности, выяснилось, что горняки не везде обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, с людьми не проводился инструктаж, не оборудованы пути эвакуации, неисправна электропроводка, не проводятся работы по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, не работает система доставки людей на участки и т.д.

- С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, было возбуждено одно уголовное дело о халатности. Сообщается, что обвиняемые заключены под стражу, однако название предприятия, на котором были выявлены грубые нарушения, не уточняется.

Напомним, что проверки на взрывобезопасность предприятий, которые занимаются добычей угля и руды, проводятся по поручению генерального прокурора РФ и губернатора Кузбасса после ЧП на шахте «Листвяжная». Авария в Беловском районе произошла утром 25 ноября. По предварительной информации, там произошел взрыв. В итоге погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. На поверхность подняли тела 11 человек, еще 40 остаются под землей. Возбуждены два уголовных дела, арестованы пять человек.