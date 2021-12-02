За несколько часов до аварии на шахте «Листвяжная» произошло еще одно ЧП Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Авария с большим количеством жертв на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября в 8.21 утра. А за несколько часов до трагедии, на шахте произошло еще одно ЧП, из-за чего около четырех утра на предприятие был вызван первый заместитель директора Андрей Молостов. Об этом «КП» сообщил собственный источник, подчеркнув, что ему неизвестно, что именно случилось, но это нечто из ряда вон выходящее, иначе руководителя такого ранга не выдернули бы в забой среди ночи.

В настоящее время первый заместитель директора Андрей Молостов задержан и арестован на два месяца, как и его непосредственный руководитель - директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, и начальник участка, где произошел взрыв, Сергей Герасименок.

Всем троим предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что привело к массовой гибели людей.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября 2021 года и унесла жизни 51 человека: 46 горняков и пяти горноспасателей. На поверхность были подняты тела 11 человек, еще 40 остаются под землей, Поисковая операция была приостановлена из-за риска повторного взрыва в любую минуту. В настоящее время продолжаются работы по стабилизации газовой обстановки.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших, и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.