Спасатели подняли на поверхность тела еще шестерых погибших на шахте «Листвяжная»

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Ночью с четверга на пятницу, 3 декабря, отделения ВГСЧ подняли из шахты еще 6 тел погибших шахтеров. Об этом сообщили областные власти.

Пока погибшие не опознаны. Всего к данному моменту подняты тела 19 человек, а в шахте остаются 32 горняка и спасателя.

Аварийно-спасательные работы продолжаются на шахте круглосуточно. В четверг газовая обстановка под землей стабилизировалась, и поиск погибших был возобновлен. Отделения горноспасателей выдвинулись на аварийный участок, где находятся тела горняков.

Напомним, что авария, унесшая жизни 51 человека, произошла в Беловском районе девять дней назад - 25 ноября. Сегодня по всей области пройдут траурные церемонии. В 08.21 – время, когда случился взрыв на шахте - в территориях состоятся возложения цветов. В это же время по всей области начнут звонить колокола, а затем в храмах пройдут панихиды по погибшим. Кроме того, в городах будет включена система оповещения МЧС. Почтить память погибших можно, присоединившись также к онлайн-акции «Светлая память в наших сердцах».

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших, и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.