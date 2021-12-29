Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-9°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 11:02

Первые шахтеры в Кузбассе приняли клятву горняка

Это сделано для повышения личной ответственности шахтеров
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Власти Кемеровской области уверенны, что она сможет стать психологической мерой защиты для шахтеров. Фото: Алексей Синицин.

Власти Кемеровской области уверенны, что она сможет стать психологической мерой защиты для шахтеров. Фото: Алексей Синицин.

Накануне в Кузбассе прошла церемония принесения присяги горняками. Сенатор РФ от Кемеровской области Алексей Синицин сообщил в соцсети, что на ней присутствовали горнорабочие, бригадиры, начальники участков, ИТР и директора угольных предприятий. Он отметил, что эта тема вызвала неоднозначное восприятие в соцсетях. В основном идею критиковали те, кто далек от шахтерского труда, поэтому он решил «своими глазами посмотреть на ее реализацию и людей, которые эту присягу приносили».

Алексей Синицин сообщил, что еще со времен Древнего Рима и до настоящих дней клятва, как феномен не утратила актуальность. Этот ритуал проходят представители большого количества профессий и видов деятельности. Также отметил, что в 2013 году он, как депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, сам приносил присягу на верность интересам жителей Кузбасса.

- И убежден, большинству людей сложнее переступить через публично данное обещание, чем нарушить некие абстрактные правила. Да, есть те, кто не задумываясь нарушит и то, и другое. Но для остальных появится небольшой, но ощутимый психологический барьер, - сообщил Алексей Синицин.

Сенатор от Кузбасса добавил, что каждый раз выясняется, что работники угольных предприятий знали и молчали, может клятва кого-то убедит не заклеивать датчики, не спускаться в загазованную шахту, не скрывать превышение концентрации метана. Возможно, после принесения клятвы появится атмосфера нетерпимости к такой круговой поруке.

- Начнут появляться люди, которые будут говорить: я так не могу, это неправильно, я клятву давал, - отметил Алексей Синицин.

Также добавил, что клятва не панацея, и главными мерами должны стать: усиление ответственности лиц, принимающих управленческие решения, в том числе собственников. Изменение соотношения размера постоянной и премиальной части заработной платы. Устранение коррупционных проявлений в деятельности контрольных органов.

Напомним, что 24 декабря «Клятву горняка» решили ввести после трагедии на «Листвяжной». Власти Кемеровской области уверенны, что она сможет стать психологической мерой защиты для шахтеров.

ИнтересноеТрагедия на шахте Листвяжная в Кемеровской области 25 ноября 2021