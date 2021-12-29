Первые шахтеры в Кузбассе приняли клятву горняка

Власти Кемеровской области уверенны, что она сможет стать психологической мерой защиты для шахтеров. Фото: Алексей Синицин.

Накануне в Кузбассе прошла церемония принесения присяги горняками. Сенатор РФ от Кемеровской области Алексей Синицин сообщил в соцсети, что на ней присутствовали горнорабочие, бригадиры, начальники участков, ИТР и директора угольных предприятий. Он отметил, что эта тема вызвала неоднозначное восприятие в соцсетях. В основном идею критиковали те, кто далек от шахтерского труда, поэтому он решил «своими глазами посмотреть на ее реализацию и людей, которые эту присягу приносили».

Алексей Синицин сообщил, что еще со времен Древнего Рима и до настоящих дней клятва, как феномен не утратила актуальность. Этот ритуал проходят представители большого количества профессий и видов деятельности. Также отметил, что в 2013 году он, как депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, сам приносил присягу на верность интересам жителей Кузбасса.

- И убежден, большинству людей сложнее переступить через публично данное обещание, чем нарушить некие абстрактные правила. Да, есть те, кто не задумываясь нарушит и то, и другое. Но для остальных появится небольшой, но ощутимый психологический барьер, - сообщил Алексей Синицин.

Сенатор от Кузбасса добавил, что каждый раз выясняется, что работники угольных предприятий знали и молчали, может клятва кого-то убедит не заклеивать датчики, не спускаться в загазованную шахту, не скрывать превышение концентрации метана. Возможно, после принесения клятвы появится атмосфера нетерпимости к такой круговой поруке.

- Начнут появляться люди, которые будут говорить: я так не могу, это неправильно, я клятву давал, - отметил Алексей Синицин.

Также добавил, что клятва не панацея, и главными мерами должны стать: усиление ответственности лиц, принимающих управленческие решения, в том числе собственников. Изменение соотношения размера постоянной и премиальной части заработной платы. Устранение коррупционных проявлений в деятельности контрольных органов.

Напомним, что 24 декабря «Клятву горняка» решили ввести после трагедии на «Листвяжной». Власти Кемеровской области уверенны, что она сможет стать психологической мерой защиты для шахтеров.