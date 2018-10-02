Дмитрию Орлову из Новокузнецка вручили чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-02T08:19:49+03:00

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Дмитрию Орлову и его партнерам по команде «Вашингтон Кэпиталз» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли.

Фото: Instagram.

Дмитрий Орлов, воспитанник новокузнецкой школы и хоккея и играющий сейчас за команду «Вашингтон Кэпиталз» стал обладателем перстня, который выдается каждому члену команды-победительнице турнира. Кроме того, его имя выгравировано на кубке вместе с именами других победителей. Напомним, что российские хоккеисты впервые в истории взяли главный североамериканский трофей в июне нынешнего года. Дмитрий Орлов тогда неплохо показал себя на Кубке.

Фото: Instagram.

Фотографии с перстнем Дмитрий Орлов выложил на своей странице в Instagram. Болельщики хоккеиста из Новокузнецка не только оценили награду, но и пожелали, чтобы она была первой в списке столь высоких наград.

Главный трофей – сам Кубок Стэнли – побывал в родных городах каждого игрока сборной. Привозили его 17 августа и в Новокузнецк: Дмитрий Орлов в течение нескольких часов фотографировался с каждым из многотысячной толпы, пришедшей посмотреть на Кубок

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