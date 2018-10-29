В Кузбассе из-за ветра более 12 тысяч человек остались без электричества

СЕГОДНЯ 06:29 2018-10-29T06:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за непогоды часть жителей Кемеровской области осталась без электроэнергии. Устранением последствий сильного ветра занимаются восстановительные бригады.

- Сильный штормовой ветер с порывами более 28 метров в секунду вызвал сбои в работе электросетевого оборудования. В большинстве случаев успешно срабатывала система автоматического включения, и потребители никаких неудобств не почувствовали, - сообщает пресс-служба кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири». - Тем не менее, в некоторых районах области возникли перебои с электроснабжением. Наибольший удар стихия нанесла по северо-восточной части области.

По данным Минэнерго Российской Федерации, минувшей ночью остались без электроэнергии около 12,3 тысячи жителей Кемеровского, Беловского, Новокузнецкого и Яйского районов. С 02:00 энергетики работают в особом режиме. 77 бригад – а это 166 человек – сейчас заняты ремонтом оборудования и ликвидацией последствий штормового ветра. Также на помощь кузбасским энергетикам выдвинулись дополнительные бригады из соседних регионов. В «МРСК Сибири» отметили, что в случае необходимости на социально значимых объектах будут установлены передвижные дизель-генераторные установки, которые обеспечат бесперебойное снабжение электроэнергией.