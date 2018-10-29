Кузбасские энергетики оперативно ликвидировали последствия урагана

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-29T14:25:51+03:00

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В кемеровской области энергетики оперативно ликвидировали последствия урагана.

Минувшей ночью, с 28 на 29 октября, по всей территории региона прошел штормовой фронт. Из-за ветра, порывы которого достигали 28 метров в секунду, в домах почти 24 тысяч кузбассовцев отключалось электричество. Однако энергетики приложили максимум усилий для того, чтобы ликвидировать неполадки на сетях. Как отмечает пресс-служба МЭС Сибири, основными причинами отключений стали падения веток и деревьев из-за пределов охранной зоны на провода и повреждения изоляторов.

Всего над ликвидацией последствий разгула стихии работали 188 человек в составе 85 бригад и 83 единицы специальной техники. Уже к 17:00 часам местного времени почти все потребители были подключены. В настоящий момент энергетики продолжают восстанавливать поврежденные ураганом линии электропередачи там, где это необходимо.