Причиной эвакуации горняков из кузбасской шахты стало упавшее на ЛЭП дерево

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-29T09:30:48+03:00

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Причиной ночного ЧП на шахте «Есаульская» в Новокузнецком районе стало упавшее на ЛЭП дерево. Из-за сбоя на линии электропередач в шахту перестало поступать электричество, и отключился главный вентилятор.

- Упало дерево на линию электропередач, которая поставляла электроэнергию на предприятие. В результате обрыва линии шахта была обесточена. Горняков вывели на поверхность, потому что остановились вентиляторы, и не было дегазации, - пояснили «Комсомольской правде» в департаменте.

В ведомстве добавили, что электричество было восстановлено в 11.00 понедельника. После этого специалисты провели дегазационные того работы, и сейчас запускают горняков.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщила об эвакуации 135 горняков с шахты «Есаульская», где остановился главный вентилятор. ЧП произошло около четырех утра понедельника.

Отметим, что ураганный ветер, который пришел в Кузбасс этой ночью вместе с Южным циклоном, оставил без электричества более 12 тысяч жителей. Причем последствия стихии некоторым кузбассовцам придется устранять не один день - ведь из-за ветра одни просто не выспались, а другие получили подарки в виде помятых машин.