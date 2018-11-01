2018-11-01T15:34:09+03:00
Происшествия

Сына экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса арестовали до 25 декабря

Эдуард Комков вместе с матерью обвиняется в получении взятки
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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Эдуард Комков будет находится в том же СИЗО, что и матьЭдуард Комков будет находится в том же СИЗО, что и матьФото: Кирилл ЧАЩИН
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Сын бывшей начальницы Госстройнадзора Кузбасса Эдуард Комков будет находиться в СИЗО до 25 декабря. Он вместе с матерью обвиняется в получении взятки в размере 7 миллионов рублей.

Заседание прошло в Центральном районном суде Кемерова 1 ноября. По версии следствия, Эдуард Комков вместе с матерью, которая являлась начальницей Госстройнадзора Кемеровской области, а также с партнером по бизнесу Никитой Чередниченко получил взятку в 7 миллионов рублей. Деньги через посредника передал тогдашний генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. В частности, бизнесмен Вишневский, считает следствие, оплатил незаконные действия и бездействия в его пользу со стороны получателей взятки.

Следствие ходатайствовало об аресте Комкова до 25 декабря, поскольку считает, что он может скрыться, так как обладает достаточными для этого денежными средствами. Кроме того, Комков может повлиять на свидетелей. В частности, на суде стало известно, что ставший посредником в передаче взятки Виктор Ефимкин (ему также предъявлено обвинение) опасается за свою жизнь.

Свою вину Эдуард Комков не признал. В суде он заявил, что давно не общается с Никитой Чередниченко.

Суд, рассмотрев доводы всех сторон, решил арестовать Эдуарда Комкова до 25 декабря. Сын будет находиться в том же СИЗО, что и мать.

Также сегодня стало известно об аресте до 25 декабря Никиты Чередниченко и заочном аресте на два месяца Вячеслава Вишневского, который в настоящее время проживает в Испании.

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