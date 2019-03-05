Шесть кузбассовцев поборются за место в театральной школе Табакова в Москве

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-05T10:53:05+03:00

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Известный российский актер и режиссер Владимир Машков отобрал в Кузбассе талантливых ребят, которые поедут в Москву и поборются за право обучаться в театральной школе Олега Табакова.

Отборочный тур прошел в Новокузнецке 2-3 марта. За два дня конкурсная комиссия, которую возглавил худрук колледжа и московской «Табакерки» Владимир Машков, пообщалась со 120 молодыми людьми – воспитанниками театральных отделений школ искусств и студий. В результате право побороться за обучение в Москве получили шесть кузбассовцев.

- Владимир Машков проводил конкурсный отбор для своей «Табакерки» на территории Кузбасса. Участвовало более 100 конкурсантов. Он мне вчера докладывал, что с удовольствием выбрал шесть человек. Сказал, что они очень сильные и очень ему понравились. Они войдут в последний отборочный тур, который будет происходить в Москве, - рассказал во время Первого Всекузбасского съезда директоров школ Сергей Цивилев.

Отметим, что Новокузнецк стал вторым городом, где проходил отбор талантливых школьников. Ранее комиссия работала в Туле – родном городе Владимира Машкова. А после Новокузнецка проведет отбор еще в четырех российских городах. Всего же в театральную школу Олега Табакова смогут поступить 23 абитуриента.

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- Читайте, занимайтесь телом своим, чтобы оно приходило в норму. Вы должны будете выполнять много физических задач, порой очень сложных, вы должны быть сильны и духом, и телом, и сознанием. Только тогда вы сможете учиться, двигаться, вскрывать в себе невероятные глубины, - дал совет школьникам Владимир Машков. - Читайте, занимайтесь спортом, танцев, всем, что вас увлечет. Музыка, живопись – любой навык пригодится в этой профессии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU