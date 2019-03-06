Кузбасские школьники занимались в опасных кабинетах труда

СЕГОДНЯ 06:32 2019-03-06T06:32:03+03:00

Кабинеты труда в киселевской школе №5 закрыли на три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их закрыли на три месяца

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В киселевской школе ученики занимались в опасных кабинетах труда. Учреждение наказали и на три месяца лишили детей творчества.

Нарушения в ходе проверки школы №5 выявили специалисты Роспотребнадзора. Оказалось, что столярная и слесарная мастерские для мальчиков и кабинет технологии для девочек, которые расположены в отдельно стоящем здании, находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Поскольку выявленные нарушения представляют угрозу причинения вреда здоровью учеников, в отношении руководства школы был составлен административный протокол. Суд привлек юридическое лицо к ответственности, а кабинеты с нарушениями, постановил закрыть на 90 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU