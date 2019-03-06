Кузбасские школьники занимались в опасных кабинетах труда
В киселевской школе ученики занимались в опасных кабинетах труда. Учреждение наказали и на три месяца лишили детей творчества.
Нарушения в ходе проверки школы №5 выявили специалисты Роспотребнадзора. Оказалось, что столярная и слесарная мастерские для мальчиков и кабинет технологии для девочек, которые расположены в отдельно стоящем здании, находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии.
Поскольку выявленные нарушения представляют угрозу причинения вреда здоровью учеников, в отношении руководства школы был составлен административный протокол. Суд привлек юридическое лицо к ответственности, а кабинеты с нарушениями, постановил закрыть на 90 суток.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В кузбасском городе детей подвергали вредному излучению
В Мариинске закрыли кабинет информационных технологий в Центре дополнительного образования детей. Здесь уровень излучения от компьютеров превышал норму в два раза. (подробности)
Дети находились под радиоактивным излучением в кузбасской школе
В отношении руководства школы был составлен административный протокол, а также протокол о временном запрете деятельности. Суд, рассмотрев материалы проверки, постановил закрыть указанные кабинеты на 90 суток. Руководство школы должно устранить нарушения в установленный срок. (подробности)
В кузбасской школе ученикам запретили подходить к компьютерам
В кабинете информатики одной из кузбасских школ выявили вредное излучение, которое негативно влияет на нервную, иммунную, эндокринную и половую системы организма. Школьникам и учителям на месяц запретили приближаться к компьютерам. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU