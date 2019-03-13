Еще пять ледовых переправ закрыли в Кузбассе

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-13T09:24:31+03:00

Работать пока продолжают 45 переправ и два наплавных моста

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В Кузбассе для передвижения людей и транспорта закрыли еще пять ледовых переправ в городах и районах. Сейчас из 51 существующей переправы действует 45, а также два наплавных моста. Как отметили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, планируется ликвидировать их все к 1 апреля.

Из пяти переправ, которые закрылись последними, четыре расположены в Яйском районе, еще одна – в Новокузнецке. Еще ранее прекратилось ледовое сообщение в Междуреченске.

- В связи с завершением эксплуатации данных переправ были выполнены все необходимые работы для обеспечения требований безопасности: специалисты зачернили лед и провели распиловку, чтобы у людей не было возможности пройти или проехать на автомобиле в местах бывших переправ, подвергая тем самым свою жизнь опасности, - отметили в ведомстве.

Сейчас за состоянием ледовых дорог следят их владельцы. В свою очередь сотрудники Госинспекции по маломерным судам кузбасского МЧС контролируют соблюдение мер безопасности на этих объектах, проводят рейды и патрулирования по местам массового выхода людей на лед в целях пресечения нарушений правил безопасности на льду.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области напоминает: при возникновении экстремальных ситуаций на водных объектах нужно незамедлительно звонить по единому телефону службы экстренного реагирования – 101 (с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU