2019-03-27T06:26:16+03:00
Происшествия

Жители Кузбасса вновь ощутили подземные толчки

Землетрясение произошло вечером 26 марта
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Магнитуда землетрясения составила 2,6 баллаМагнитуда землетрясения составила 2,6 балла
Изменить размер текста:

В Кузбассе вечером 26 марта произошло очередное землетрясение. Его эпицентр пришелся на Краснобродский городской округ.

Подземные толчки магнитудой 2,6 были зафиксированы на широте 54.15 и долготе 86.50, что недалеко от поселка Краснобродского. Как рассказали специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 19.13.

Напомним, последнее сейсмособытие в Кузбассе было зафиксировано 8 марта. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от Междуреченска. Ближайшее к Краснобродскому землетрясение было 15 февраля в Беловском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нормально качнуло»: жители Беловского района рассказали о произошедшем землетрясении

Эпицентр землетрясения был в районе села Заречного на глубине пяти километров. Толчки почувствовали жители Нового Городка, Старобачат, Бачатского, Инского. Отголоски землетрясения дошли и до соседнего Гурьевского района. Своими ощущениями от землетрясения кузбассовцы поделились в социальной сети «ВКонтакте». (подробности)

Мощное землетрясение разбудило Кузбасс

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, наибольшая магнитуда - 4,3 - была зарегистрирована в районе Салаирского кряжа и Беловского района. А по данным геофизической службы СО РАН - 5,3. (подробности)

Ущерб от землетрясения в Кузбассе составил 150 миллионов рублей

- В некоторых домах появились трещины на потолках, повреждены несколько козырьков подъездов, есть повреждения изоляции, вентиляционных труб, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Предварительный ущерб от землетрясения составил 150 миллионов рублей, но это сумма еще может измениться. (подробности)

Четыре человека пострадали во время землетрясения в Кузбассе

- Одна женщина получила ожог: на нее упала кастрюля с кашей, варившейся на плите, - сообщили в управлении здравоохранения города Белово. - Еще три человека пострадали из-за упавших на них различных предметов. Ушибы были незначительными, госпитализировать в больницу никого не пришлось. (подробности)

В Кузбассе начали выплачивать деньги владельцам поврежденных во время землетрясения домов

- Средства пошли на оказание материальной помощи гражданам для ремонта домов, пострадавших от землетрясения, и организацию неотложных восстановительных работ, - рассказали в обладминистрации.

Как стало известно, уже более 300 владельцев домов, которым землетрясение нанесло минимальные повреждения, получили по пять тысяч рублей. Кроме того, строители приступили к ремонту 241 дома. (подробности)

После землетрясения в Кузбассе снесен многоквартирный дом

На сегодняшний день уже обследовано 15,5 тысячи жилых домов. Повреждения разной степени получили 3767 домов. Одновременно проверено печное отопление частных построек, нарушения имеются почти в тысяче печных труб. Сейчас их демонтируют. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Легковушка въехала в забор после аварии на кемеровском перекрестке
Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Кузбассе
В Новокузнецке взорвался автомобиль с водителем внутри
В Кузбассе автомобиль сбил ребенка
В Кузбассе выбрали медиаперсону года
Под Кемеровом откроется центр подготовки бойцов спецназа со всей Сибири
Стала известна дата открытия второго «Леруа Мерлен» в Кемерове
Липовая справка довела призывника из Кемерова до суда
В Кузбассе сменился замгубернатора по экономическому развитию
Не смогла вывести: жительница Кузбасса потеряла 790 тысяч на бирже криптовалюты
В Кузбассе родилась первая тройня в 2019 году
2,5 тонны взрывчатки понадобилось, чтобы взорвать лед на кузбасской реке
В Кузбассе школьница порезала ножом своего пьяного отца
Автобус с пассажирами протаранил Mercedes-Benz в Новокузнецке
В Новокузнецке закрыли тоннель из-за угрозы обрушения
Юная кемеровчанка выложила в Сеть чужие интимные фото
Кузбассовцы выздоравливают: в регионе сократилось число больных ОРВИ
Спортсмен из Кузбасса встретился с Дональдом Трампом в Белом доме
Дмитрий Маликов написал музыку о пожаре в «Зимней вишне»
На Grelka Fest в Шерегеше выступит украинская группа