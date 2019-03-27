Жители Кузбасса вновь ощутили подземные толчки

СЕГОДНЯ 06:16 2019-03-27T06:26:16+03:00

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В Кузбассе вечером 26 марта произошло очередное землетрясение. Его эпицентр пришелся на Краснобродский городской округ.

Подземные толчки магнитудой 2,6 были зафиксированы на широте 54.15 и долготе 86.50, что недалеко от поселка Краснобродского. Как рассказали специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 19.13.

Напомним, последнее сейсмособытие в Кузбассе было зафиксировано 8 марта. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от Междуреченска. Ближайшее к Краснобродскому землетрясение было 15 февраля в Беловском районе.

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Эпицентр землетрясения был в районе села Заречного на глубине пяти километров. Толчки почувствовали жители Нового Городка, Старобачат, Бачатского, Инского. Отголоски землетрясения дошли и до соседнего Гурьевского района. Своими ощущениями от землетрясения кузбассовцы поделились в социальной сети «ВКонтакте». (подробности)

Мощное землетрясение разбудило Кузбасс

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, наибольшая магнитуда - 4,3 - была зарегистрирована в районе Салаирского кряжа и Беловского района. А по данным геофизической службы СО РАН - 5,3. (подробности)

Ущерб от землетрясения в Кузбассе составил 150 миллионов рублей

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Четыре человека пострадали во время землетрясения в Кузбассе

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После землетрясения в Кузбассе снесен многоквартирный дом

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ИСТОЧНИК KP.RU