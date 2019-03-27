Путин утвердил второе название Кемеровской области

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-27T15:48:27+03:00

Термин "Кузбасс" введен русским ученым и геологом Петром Чихачевым в 1842 году Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Термины «Кемеровская область» и «Кузбасс» теперь официально считаются равнозначными

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У Кемеровской области теперь есть второе официальное название – Кузбасс. Соответствующие изменения в Конституцию своим указом внес президент Владимир Путин.

Информация о том, что Путин подписал указ, которым термины «Кемеровская область» и «Кузбасс» становятся равнозначными, была опубликована на официальном портале правовой информации.

«Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область», - говорится в документе.

Напомним, с инициативой приравнять термины «Кемеровская область» и «Кузбасс» выступил губернатор Сергей Цивилев. Он отметил, что название «Кузбасс» популярно среди жителей региона. Инициативу поддержали депутаты Областного совета.

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-Я думаю, и многие согласятся со мной, что «Кузбасс» звучит мощно и красиво, - отметил сенатор. – Именно этим объясняется огромное количество обращений, поступивших в адрес Совета народных депутатов в поддержку инициативы уравнять и закрепить юридически два названия. Таким образом, принятый моими коллегами - депутатами СНДКО закон фактически закрепил глубоко укоренившуюся традицию и полностью соответствует существующей практике применения термина «Кузбасс». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU