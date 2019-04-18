2019-04-18T15:38:10+03:00
Общество

Сергей Цивилев призвал кузбассовцев к осторожности из-за непогоды

Глава региона призвал отказаться от дальних поездок
Ирина АВТУШКО
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Губернатор Кузбасса призвал жителей быть осторожными. Фото: АКОГубернатор Кузбасса призвал жителей быть осторожными. Фото: АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал жителей области быть острожными в связи с непогодой. По словам главы региона, лучше отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим.

«Уважаемые кузбассовцы, в связи с резким ухудшением погодных условий, выпадением большого количества осадков в виде снега, появлением гололеда на наших дорогах прошу вас ограничить выезд на автомобилях за пределы городов, на территории городов тщательно соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Дал поручение всем дорожным службам выйти на линии. Помните, вас ждут дома», - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, что в четверг, 18 апреля, на регион обрушилась метель. Были зафиксированы порывы ветра до 27 метров в секунду. Стихия затронула и соседние регионы, в связи с чем некоторые кузбассовцы на смогли вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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