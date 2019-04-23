Сергей Цивилев: никто не будет сносить «Лазурный»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-23T15:42:11+03:00

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Во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о том, что спорткомплекс «Лазурный» сносить не будут. Руководство бассейна должно привести его в порядок до конца года.

Как написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети, во вторник он пришел в спорткомплекс «Лазурный», чтобы поговорить с кемеровчанами. В итоге губернатор заверил тренеров и юных спортсменов, что сносить бассейн не будут.

- Сносить бассейн никто не собирается. Мое принципиальное решение - сноса бассейна не будет. Я сегодня поговорил с руководством бассейна. Все говорят, что он в хорошем состоянии. Они готовы те недоработки, которые в бассейне есть, связанные с вентиляцией, с водоподготовкой, с протечкой чаши, поэтапно в этом году устранить, все привести в порядок. И тогда комплекс будет соответствовать всем требованиям, - сказал Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704859" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев пообещал не сносить "Лазурный".

Глава региона отметил, что в будущем собственникам здания придется привести облик «Лазурного» к стилю театрально-музейного комплекса, который появится поблизости.

Напомним, что в этот же день глава города Илья Середюк провел встречу с общественностью, на которой «Лазурный» был признан устаревшим. Вместо «Лазурного» было решено построить новый бассейн.

Напомним, что накануне стало известно о планах властей снести спорткомплекс «Лазурный» ради строительства театрально-музейного комплекса. Мэр Кемерова Илья Середюк отметил, что бассейн уже устарел и не дает возможности проведения международных соревнований. Также предлагалось снести теннисный корт «Прогресс». Жители города тем временем создали петицию в защиту «Лазурного».

Отметим, что «Лазурный» был построен в 1967 году. Холдинг «СДС» выкупил его у Кемеровской области за 70 миллионов рублей и в 2005 году капитально отремонтировал. В 2018 году компания продала комплекс новому собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU