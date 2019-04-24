Сергей Цивилев рассказал о ситуации с «Лазурным»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-24T10:23:11+03:00

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Сергей Цивилев прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг спорткомплекса «Лазурный». Губернатор Кузбасса раскритиковал «сомневающихся» горожан.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, в Кемерове работают московские архитекторы и строители, которые разрабатывают концепцию развития города. Их предложения выносятся на обсуждение. Мэр города Илья Середюк должен был разработать несколько вариантов размещения квартала искусств. Столичные урбанисты отметили, что место, на котором стоит «Лазурный», отлично подойдет для строительства культурных объектов.

- Мы же говорим: «Как квартал искусств? У нас тут бассейн и теннисный корт». Это урбанисты с большими именами… Вы хотите из Кемерова сделать город мирового значения или вы хотите город, который задумывался? Вы хотите Кемерово превратить в деревню? Вы определитесь тогда сами, - сказал Сергей Цивилев, обращаясь к общественникам.

Губернатор добавил, что бассейн, который принялись защищать семь тысяч горожан, не соответствует уровню Олимпийских игр. По мнению главы региона, лучше было бы построить в столице Кузбасса новый современный бассейн.

- Но я уже решение принял, потому что ситуация вышла из-под контроля, - сказал Сергей Цивилев.

Напомним, что накануне стало известно о планах властей снести спорткомплекс «Лазурный» ради строительства театрально-музейного комплекса. Мэр Кемерова Илья Середюк отметил, что бассейн уже устарел и не дает возможности проведения международных соревнований. Также предлагалось снести теннисный корт «Прогресс». Жители города тем временем создали петицию в защиту «Лазурного».

Во вторник глава города Илья Середюк провел встречу с общественностью, на которой «Лазурный» был признан устаревшим. Вместо «Лазурного» предлагалось построить новый бассейн. В этот же день Сергей Цивилев заявил о том, что бассейн никто не собирается сносить.

ИСТОЧНИК KP.RU