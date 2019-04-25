2019-04-25T11:15:37+03:00
Общество

На ремонт и строительство котельных в Киселевске выделили 250 миллионов рублей

Сейчас ведутся проектные работы
Екатерина БОРМОТОВА
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Губернатор на встрече с жителями Киселевска в январе пообещал построить новую котельную Фото: АКОГубернатор на встрече с жителями Киселевска в январе пообещал построить новую котельную Фото: АКО
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В этом году в Киселевске построят новую модульную котельную. Еще одна будет реконструирована.

Власти выделили на реконструкцию старой котельной и строительство новой в Киселевске 250 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции 25 апреля заявил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

- В Киселевске была долгая борьба с собственниками котельных, мы их к концу прошлого года все-таки забрали в собственность муниципалитета. Губернатором принято решение выделить дополнительные средства Киселевску, и в этом году там будет построена новая модульная котельная и реконструирована еще одна котельная с устройством теплотрассы и закрытием 33-й котельной, - отметил Телегин.

На эти цели Киселевск получил 250 миллионов рублей из областного бюджета. Причем власти надеются, что при проведении конкурсов получится сэкономить средства, которые будут направлены на реконструкцию сетей в Киселевске.

Напомним, в январе в Киселевске возникла проблема на котельной № 26 в микрорайоне Обувная Фабрика. На место выезжал губернатор, который во время общения с местными жителями пообещал выделить деньги на строительство новой котельной, так как износ оборудования котельной № 26 составляет 70 процентов.

Также заместитель губернатора рассказал, когда в этом году закончится отопительный сезон и сколько денег будет направлено на подготовку к новому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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