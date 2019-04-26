Вне закона: 83 пивных магазина в Кузбассе работают с нарушениями

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-26T10:57:25+03:00

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В торговых точках Кузбасса продолжают продавать пиво, нарушая при этом закон. Как оказалось, площади 83 магазинов, где продается пиво, меньше, чем положено по закону.

Ситуацию с пивными точками в регионе прокомментировали в департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области. Как оказалось, в 83 магазинах, где продается пенный напиток, торговая площадь меньше, чем того требует закон.

2 февраля 2019 года вступил в действие закон, регулирующий продажу слабоалкогольной продукции. На тот момент в Кузбассе приобрести пиво можно было в 1812 торговых точках. При этом 964 объекта располагались на первых этажах жилых домов.

Как сообщила Вероника Трихина, начальник департамента по развитию потребительского рынка Кемеровской области, из 819 магазинов 584 соответствовали всем предъявленным нормативам и требованиям. После вступления в силу закона 235 магазинов продолжали продавать пиво вопреки закону. Однако владельцы 152 объектов в течение некоторого времени устранили нарушения. 60 из них увеличили торговые площади, 39 перешли в общепит, восемь отказались от продажи пива, а 45 объектов были закрыты. По данным департамента, за время действия закона доля пива в общем обороте продовольствия сократилась на два процента. Однако реальные его результаты будут видные примерно через год.

К слову, не все торговцы пивом посчитали необходимым соблюдать закон. Так, владельцы 83 магазинов вплоть до 26 апреля продолжали работать с нарушениями.

Напомним, со 2 февраля 2019 года в Кузбассе запрещено продавать пиво и слабоалкогольную продукцию в магазинах на первых этажах жилых домов с площадью менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метров в сельских территориях.

Кроме того, закон запрещает продавать слабоалкогольную продукцию в День Победы, Международный день защиты детей, День России, День молодежи, День знаний, Всероссийский день трезвости, дни проведения в школах последних звонков и выпускных вечеров.

Законопроект был разработан в сентябре 2018 года после того, как губернатор Сергей Цивилев получил много жалоб на большое количество пивных магазинов в жилых домах. В конце ноября закон приняли на седьмой сессии областного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU