Кемеровчанам запретят покупать алкоголь

22 Май 03:01 2019-05-22T05:32:19+03:00

23 мая в Кемерове нельзя будет купить алкоголь Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Запрет будет действовать один день

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В Кемерове запретят продавать алкоголь. Запрет будет действовать 23 мая - в этот день в городских школах и лицеях пройдут последние звонки.

Новый закон, принятый кузбасскими депутатами в конце прошлого года, запрещает продажу алкоголя на территории региона в праздничные дни. Его действие распространяется в том числе на дни, когда в школах проходят последние звонки и выпускные балы.

В этом году в Кемерове последние звонки пройдут 23 мая. В этот день продажа спиртных напитков в городе будет запрещена.

- Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города направило письма руководителям торговых организаций с просьбой взять под личный контроль и не допускать, в соответствии с законом, продажу алкогольной продукции в этот день - продажа алкогольной продукции 23 мая осуществляться не будет, - отметили в кемеровской мэрии.

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Запрет на продажу алкогольных напитков в торговых точках региона касается лишь нескольких дней. Так, торговать напитками «с градусом» запрещено 1 июня, в День защиты детей, 12 июня, в День России, 27 июня, в День молодежи. Также запрет действует во время проведения школьных выпускных балов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU