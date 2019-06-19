Застреливший 16-летнего подростка кемеровчанин надолго отправился в колонию

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-19T04:19:38+03:00

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В Кемерове осудили 38-летнего мужчину, который застрелил подростка. Мальчик поплатился жизнью за то, что влез на территорию стройки.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В полицию обратилась мать 16-летнего подростка, которая сообщила, что ее сын пропал. Мальчик покинул соцучреждение, чтобы навестить мать, но до дома не добрался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676109" frameborder="0"></iframe> Поиск тела застреленного в Кемерове подростка.Автор: СКР

Оказалось, что подросток вместе с другом ночью забрался на территорию недостроенного дома в поселке Комиссарово. Здесь детей застал брат хозяина дома, который приехал на место из-за сработавших датчиков движения. При себе мужчина имел ружье, из которого он выстрелил в сторону одного из убегавших подростков. Попавшая в ребенка дробь оказалась смертельной.

- Убедившись, что потерпевший умер, осужденный вернулся на стройку, куда как раз подъехал его брат. Он рассказал ему о произошедшем, они договорились и вывезли тело подростка в другой район города, где закопали в лесном массиве, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

После задержания кемеровчанин указал, где он с братом закопал тело. В рамках расследования задержанному провели психолого-психиатрическую экспертизу – он был признан вменяемым.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

Также была наказана заместитель директора детского дома, откуда ушел мальчик. За халатность, которая привела к гибели подростка, женщина заплатила штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU