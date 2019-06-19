Застреливший 16-летнего подростка кемеровчанин надолго отправился в колонию
В Кемерове осудили 38-летнего мужчину, который застрелил подростка. Мальчик поплатился жизнью за то, что влез на территорию стройки.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. В полицию обратилась мать 16-летнего подростка, которая сообщила, что ее сын пропал. Мальчик покинул соцучреждение, чтобы навестить мать, но до дома не добрался.
Поиск тела застреленного в Кемерове подростка.Автор: СКР
Оказалось, что подросток вместе с другом ночью забрался на территорию недостроенного дома в поселке Комиссарово. Здесь детей застал брат хозяина дома, который приехал на место из-за сработавших датчиков движения. При себе мужчина имел ружье, из которого он выстрелил в сторону одного из убегавших подростков. Попавшая в ребенка дробь оказалась смертельной.
- Убедившись, что потерпевший умер, осужденный вернулся на стройку, куда как раз подъехал его брат. Он рассказал ему о произошедшем, они договорились и вывезли тело подростка в другой район города, где закопали в лесном массиве, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
После задержания кемеровчанин указал, где он с братом закопал тело. В рамках расследования задержанному провели психолого-психиатрическую экспертизу – он был признан вменяемым.
Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.
Также была наказана заместитель директора детского дома, откуда ушел мальчик. За халатность, которая привела к гибели подростка, женщина заплатила штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU