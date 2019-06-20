Виновный в гибели четверых человек Юрий Мовшин хочет выйти из тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-20T14:28:46+03:00

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Бывший начальник ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, осужденный за гибель четверых человек, задумался о выходе из тюрьмы. Его защитник подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В Тагилстроевский районный суд города Нижнего Тагила поступило ходатайство от адвоката Юрия Мовшина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части и принудительных работ. Сейчас документ находится в производстве у судьи. Дата рассмотрения данного ходатайства пока не назначена.

Напомним, резонансная авария произошла 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово - Яшкино. Здесь столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Premio. За рулем первого авто был Юрий Мовшин, в то время возглавлявший областную ГИББД. В результате ДТП погибли четыре женщины - две на месте, две - в больнице.

После нескольких лет процесса суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к 4,5 года колонии. Выступая с последним словом, Мовшин не признал свою вину и обжаловал решение суда, однако Верховный суд оставил его без изменения. Сейчас бывший полицейский чиновник находится в колонии в Свердловской области.

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- Я бы, вот честно, не хотел, чтобы меня даже показывали. Я не хотел бы по телевизору выступать. Меня столько напоказывали, что я просто не хочу. Там было все не так абсолютно, - ответил Мовшин журналистам канала «Россия». - Только два часа прошло с момента ДТП, и уже везде объявили, что я виноват. (подробности)

Юрий Мовшин выплатил родственникам погибших еще 1,4 миллиона рублей

- 9 апреля 2019 года на депозитный счет ОСП по Ленинскому району города Кемерово от гражданина поступили денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей в пользу близких одной из погибших. Следует отметить, что еще нескольким родственникам жертв должник ранее также возместил моральный ущерб, - отметили в УФССП по Кемеровской области. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU