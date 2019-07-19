2019-07-19T08:29:13+03:00
Общество

В Кемерове у роддома возникли серьезные проблемы

Медучреждение не принимает рожениц
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Чтобы не подвергать риску находящихся в родильном доме женщин, их срочно перевели в другие родильные дома городаЧтобы не подвергать риску находящихся в родильном доме женщин, их срочно перевели в другие родильные дома городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кемерове у родильного дома №3 в Кировском районе возникли проблемы. В ближайшие дни пациенток здесь не ждут.

В Областной больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, в структуру которого входит роддом №3, сообщили, что родильный дом не может обеспечить работу бригад анастезиологов-реаниматологов 18 и 20 июля. В результате под угрозой оказалась реанимационная помощь женщинам и новорожденным Кировского роддома.

- Чтобы не подвергать риску находящихся в родильном доме женщин, их срочно сейчас переводят в другие родильные дома города. По этой же причине Кировский родильный дом не будет принимать пациенток в ближайшие дни, - сообщили в больнице.

Позже в медучреждении сообщили, что вопрос с отсутствующими в Кировском родильном доме анестезиологами-реаниматологами решен.

Напомним, что ранее власти рассматривали вопрос о закрытии роддома в Кировском районе. Однако после реакции местных жителей было решено оставить все как есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не дают рожать: медики прокомментировали слухи вокруг кемеровских роддомов

- Что касается слухов о том, что департаментом издан приказ, какие-то нормативные документы либо дано устное распоряжение, что необходимо прекратить доставку бригадами скорой медицинской помощи рожениц в акушерский стационар городской клинической больницы № 2, я со всей ответственностью заявляю, что никаких ни письменных, ни устных указаний департаментом по этому поводу для бригад скорой помощи издано не было и не будет, - сказала замначальника департамента Елена Зеленина. - Кировский роддом продолжает работать и оказывает медицинскую помощь всем, кто к ним обращается. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасский подросток умер, надышавшись бензином
В Кузбассе изъяли полтонны протухшего свиного мяса
В кемеровской мэрии плохо работали с обращениями граждан
Туман парализовал работу кемеровского аэропорта
На День металлурга в Новокузнецке перекроют дороги
На кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами
Новокузнецкий вуз вошел в число лучших в России
Четырехлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Кемерове
Замгубернатора Кузбасса сложил стихи о футболисте
«Сронила колечко»: голая кемеровчанка дает концерты на балконе
Кузбассовец заплатил штраф за пьяную езду, чтобы спасти отдых
Вместо обещанного детского сада в Новокузнецке построят многоэтажку
Есть пострадавшие: в кузбасском городе столкнулись два ВАЗа
Экс-бухгалтер кузбасского предприятия присвоила 5 миллионов рублей
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за полгода составила больше 8 миллиардов рублей
В Кемерове больше месяца ищут мужчину с летучей мышью
На кемеровском перекрестке за час произошли две аварии
В Кемерове монтируют понтонный мост через Томь
72-летний кузбассовец 24 года прятался в тайге от правосудия
Члена избиркома подозревают в уничтожении бюллетеней: кузбасский Следком проводит проверку
Четверых детей покусали змеи с начала лета в Кемерове
«Что-то взорвалось»: во дворе новокузнецкой многоэтажки сгорела «ГАЗель»
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК
В Новокузнецке продолжается снос аварийного жилья
Кузбасский браконьер отделался штрафом за убийство товарища
Директор кузбасского санатория заплатит 18 миллионов рублей за взятку