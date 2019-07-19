В Кемерове у роддома возникли серьезные проблемы

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-19T08:29:13+03:00

Чтобы не подвергать риску находящихся в родильном доме женщин, их срочно перевели в другие родильные дома города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кемерове у родильного дома №3 в Кировском районе возникли проблемы. В ближайшие дни пациенток здесь не ждут.

В Областной больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, в структуру которого входит роддом №3, сообщили, что родильный дом не может обеспечить работу бригад анастезиологов-реаниматологов 18 и 20 июля. В результате под угрозой оказалась реанимационная помощь женщинам и новорожденным Кировского роддома.

- Чтобы не подвергать риску находящихся в родильном доме женщин, их срочно сейчас переводят в другие родильные дома города. По этой же причине Кировский родильный дом не будет принимать пациенток в ближайшие дни, - сообщили в больнице.

Позже в медучреждении сообщили, что вопрос с отсутствующими в Кировском родильном доме анестезиологами-реаниматологами решен.

Напомним, что ранее власти рассматривали вопрос о закрытии роддома в Кировском районе. Однако после реакции местных жителей было решено оставить все как есть.

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- Что касается слухов о том, что департаментом издан приказ, какие-то нормативные документы либо дано устное распоряжение, что необходимо прекратить доставку бригадами скорой медицинской помощи рожениц в акушерский стационар городской клинической больницы № 2, я со всей ответственностью заявляю, что никаких ни письменных, ни устных указаний департаментом по этому поводу для бригад скорой помощи издано не было и не будет, - сказала замначальника департамента Елена Зеленина. - Кировский роддом продолжает работать и оказывает медицинскую помощь всем, кто к ним обращается. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU