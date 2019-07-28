СЕГОДНЯ 05:01 2019-07-28T05:01:42+03:00

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Грандиозное музыкальное событие, к которому готовились целый год, прошло в Кемерове 27 июля. На фестиваль «Герои мирового рока» пришли 112 800 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722642" frameborder="0"></iframe> Выступление нидерландской симфоник-метал-группы Within Temptation в Кемерове.Лариса МАРУЦАК

Этот день горожане и гости столицы Кузбасса будут помнить долго, ведь событий такого масштаба здесь не происходило, пожалуй, никогда. Мировые рок-звезды выступили на одной сцене в столице шахтерского края. Никто из них еще не был так далеко в России, в основном они дают концерты в Питере и Москве.

Сцена заслуживает отдельного внимания. Ее сооружали 100 лучших специалистов страны. Концепция - «Сила угля и металла», и все декорации - живое воплощение этой концепции. Причем и заводские трубы, и карьерная техника не просто украшали сцену, а участвовали в создании шоу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722633" frameborder="0"></iframe> Шведская хеви-метал группа HammerFall в Кемерове.Лариса МАРУЦАК

К слову, огромные экраны, на которых транслировался фестиваль, были привезены в Сибирь впервые. Они работали на открытии Олимпиады и Универсиады.

По официальным данным, на фестиваль «Герои мирового рока» в Кемерове пришли 112 800 человек, хотя ожидалось всего 70 тысяч. Отметим, что первый подобный фестиваль, который прошел в прошлом году в Новокузнецке, посетили 60 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU