На фестиваль «Герои мирового рока» в Кемерове пришли 112 800 человек
Грандиозное музыкальное событие, к которому готовились целый год, прошло в Кемерове 27 июля. На фестиваль «Герои мирового рока» пришли 112 800 человек.
Выступление нидерландской симфоник-метал-группы Within Temptation в Кемерове.Лариса МАРУЦАК
Этот день горожане и гости столицы Кузбасса будут помнить долго, ведь событий такого масштаба здесь не происходило, пожалуй, никогда. Мировые рок-звезды выступили на одной сцене в столице шахтерского края. Никто из них еще не был так далеко в России, в основном они дают концерты в Питере и Москве.
Сцена заслуживает отдельного внимания. Ее сооружали 100 лучших специалистов страны. Концепция - «Сила угля и металла», и все декорации - живое воплощение этой концепции. Причем и заводские трубы, и карьерная техника не просто украшали сцену, а участвовали в создании шоу.
Шведская хеви-метал группа HammerFall в Кемерове.Лариса МАРУЦАК
К слову, огромные экраны, на которых транслировался фестиваль, были привезены в Сибирь впервые. Они работали на открытии Олимпиады и Универсиады.
По официальным данным, на фестиваль «Герои мирового рока» в Кемерове пришли 112 800 человек, хотя ожидалось всего 70 тысяч. Отметим, что первый подобный фестиваль, который прошел в прошлом году в Новокузнецке, посетили 60 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU