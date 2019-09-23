Конкурс на лучший снимок Парка Ангелов стартует в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:15 2019-09-23T03:15:15+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев анонсировал конкурс на лучшую фотографию «Парка Ангелов» в Кемерове. Победитель получит 70 тысяч рублей.

Парк – место памяти и место силы. Кроме того, он олицетворяет пять сезонов, где последний – человеческая душа. А у каждого из них есть свой неповторимый облик, и парк меняется вместе с ними, поэтому конкурс будет проходит в начале каждого времени года: осени, зимы, весны и лета. Как отметил губернатор, идея конкурса на лучшее фото в парке родилась на месте. Сейчас, в последние теплые дни, в парке многие фотографируются, и снимки получаются очень красивыми.

– Участвовать смогут, как профессионалы, так и любители. Самое главное, чтобы человек вложил в это фото душу, чтобы на снимке была видна любовь, с которой все подошли к созданию этого парка, – рассказал на своей странице в социальной сети губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Губернатор отмечает, что в ближайшее время будут разработаны условия конкурса, которые он опубликует на своей странице в соцсети. Однако главный приз останется неизменным – 70 тысяч рублей за самый красивый и душевный кадр.

Напомним, парк открылся 15 сентября 2019 года. Он был построен по проекту Джона Кэлвина Вайдмана на месте, где находился торговый центр «Зимняя вишня».

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ИСТОЧНИК KP.RU