По-прежнему без бассейна: в Кемерове не торопятся открывать «Лазурный»

СЕГОДНЯ 05:45 2019-10-31T05:45:49+03:00

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Кемеровчане огорчены и возмущены: похоже, закрытый еще в июле на ремонт бассейн «Лазурный» не откроется 1 ноября.

Обеспокоенные кемеровчане обсуждают в социальных сетях ремонт и открытие бассейна спорткомплекса «Лазурный». Некоторые уверены: в городе достаточно бассейнов, и незачем зацикливаться именно на этом. «Именно такой один в Кемерово. Остальные менее глубокие, и дорожки не по 50 м. Это бассейн олимпийского стандарта», - сокрушается подписчица одного из пабликов Елена Алексеева. Его закрыли на ремонт еще 12 июля и должны были открыть 25 августа. Однако позже сроки были перенесены на 1 ноября. Обеспокоенность же вызвана тем, что и в первый ноябрьский день чаша останется пустой, а любители плаванья так и не попадут в бассейн. Дата окончания ремонта не известна.

Мы дозвонились руководству бассейна, однако и там не смогли ответить на вопрос, состоится ли открытие 1 ноября. Точных сроков окончания ремонтных работ также не назвали.

Напомним, в июле «Лазурный» был закрыт для ремонта несущей стены и чаши. Спортсмены и любители плаванья опасались, что бассейн закроется навсегда, однако руководство уверило, что после капитального ремонта он возобновит работу.

Напомним, в апреле кемеровчане обсуждали планы властей снести спорткомплекс «Лазурный» ради строительства театрально-музейного комплекса. Также предлагалось снести теннисный корт «Прогресс». Жители города даже создали петицию в защиту «Лазурного». Впрочем, позже оказалось, что никто не собирается избавляться от спортивного комплекса с бассейном. Более того, руководству было рекомендовано до конца года привести «Лазурный» в порядок.

Отметим, что «Лазурный» был построен в 1967 году. Холдинг «СДС» выкупил его у Кемеровской области за 70 миллионов рублей и в 2005 году капитально отремонтировал. В 2018 году компания продала комплекс новому собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU