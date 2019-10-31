2019-10-31T10:50:59+03:00
Общество

Трамваи могут вернуться на проспект Курако в Новокузнецке

Об этом рассказал глава города Сергей Кузнецов
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Трамваи могут вернутся на проспект Курако в Новокузнецке.Трамваи могут вернутся на проспект Курако в Новокузнецке.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о судьбе новокузнецкого трамвая. По словам градоначальника, в город не только придут новые вагоны, но и может быть восстановлено движение трамвая по проспекту Курако.

В четверг, 31 октября, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» рассказал о том, что ждет новокузнецкий трамвай. Первым делом он отметил, что в город уже прибыла часть подержанных трамваев из Москвы, а в скором времени прибудут и остальные. Вагоны в хорошем техническом состоянии и в ближайшем будущем выйдут на линию. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Роскосмосом, в Новокузнецке появятся два современных трамвая, оснащенных в соответствии с современными требованиями.

- Трамвай имеет большое будущее в Новокузнецке. Мы сейчас прорабатываем проект для того, чтобы вернуть его обратно на проспект Курако, - неожиданно для зрителей заявил Сергей Кузнецов. - Сделать выход из первого депо направо и налево. Если налево, значит, он пошел в сторону КМК, затем - по Орджоникидзе. Если трамвай выходит направо, то - на вокзал. Те, кто говорит о том, что вырвали рельсы из тела города на Металлургов, они просто провоцируют обстановку.

Напомним, трамвай с проспекта Курако исчез в 2015 году после реконструкции проезжей части. Сейчас на проспекте шестиполосное движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С проспекта Металлургов в Новокузнецке исчезнут трамваи

Движение трамваев по проспекту Металлургов будет прекращено с 21 сентября. А все потому, что состояние трамвайного полотна, которое находится на мосту через реку Абу, требует срочного ремонта. Работы будут проходить в течение целого месяца. (подробности)

В Новокузнецке реконструируют проспект Металлургов

Как подчеркнул глава региона, проспект должен быть отремонтирован к 1 сентября 2017 года. Во время совещания губернатор предложил для расширения проспекта убрать трамвайные пути, а вместе трамвая пустить троллейбус. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе резко сократилось число врачей
Достаем пуховики: когда в Кузбассе закончится тепло?
Кузбассовец угнал чужую «ГАЗель» и попал на ней в аварию
Врачи подарили юной кемеровчанке надежду на будущее
Волейбольный «Кузбасс» выиграл первый матч чемпионата России
Двое рыбаков пропали в Таштагольском районе
Мост провалился под грузовиком: подробности ДТП в Таштагольском районе
Поэт-сатирик Игорь Губерман выступит в Новокузнецке с концертом
Телефон, золото и сигареты: кузбассовец накупил товаров по чужой карте и попал под суд
Мокрый снег и до +16: какой будет погода в первый день ноября
В 2020 году в Кузбассе вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Кемеровские врачи спасли истекавшего кровью малыша
Пожилые супруги из Новокузнецка погибли при загадочном пожаре
В кузбасском поселке под грузовиком обвалился мост
По-прежнему без бассейна: в Кемерове не торопятся открывать «Лазурный»
Двое подростков из Новокузнецка посмотрели обучающее видео и угнали мопед
За ночь трое кузбассовцев напали сразу на двоих водителей такси
Спасайся, кто может: новокузнечанам на подтопляемых территориях предложили позаботиться о своей безопасности
Колонии Кузбасса к Новому году выпустят 37 тысяч плюшевых мышей
Кузбасс в числе регионов с лучшими дорогами
Онкобольной из Кемерова поделился с подругой морфином
Здание областного архива построят в Кемерове
Уборка общественных туалетов обойдется Кемерову в 13,5 миллиона рублей
Законодательное собрание начнет работу в Кузбассе с 1 декабря
В Новокузнецке на главной площади появится Винни-Пух
Названы вакансии с максимальной оплатой в Кузбассе
В Кузбассе откроют две модельные библиотеки
Массажистки из салона продавали кемеровчанам нелегальный алкоголь