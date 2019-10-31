Трамваи могут вернуться на проспект Курако в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-31T10:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о судьбе новокузнецкого трамвая. По словам градоначальника, в город не только придут новые вагоны, но и может быть восстановлено движение трамвая по проспекту Курако.

В четверг, 31 октября, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» рассказал о том, что ждет новокузнецкий трамвай. Первым делом он отметил, что в город уже прибыла часть подержанных трамваев из Москвы, а в скором времени прибудут и остальные. Вагоны в хорошем техническом состоянии и в ближайшем будущем выйдут на линию. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Роскосмосом, в Новокузнецке появятся два современных трамвая, оснащенных в соответствии с современными требованиями.

- Трамвай имеет большое будущее в Новокузнецке. Мы сейчас прорабатываем проект для того, чтобы вернуть его обратно на проспект Курако, - неожиданно для зрителей заявил Сергей Кузнецов. - Сделать выход из первого депо направо и налево. Если налево, значит, он пошел в сторону КМК, затем - по Орджоникидзе. Если трамвай выходит направо, то - на вокзал. Те, кто говорит о том, что вырвали рельсы из тела города на Металлургов, они просто провоцируют обстановку.

Напомним, трамвай с проспекта Курако исчез в 2015 году после реконструкции проезжей части. Сейчас на проспекте шестиполосное движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С проспекта Металлургов в Новокузнецке исчезнут трамваи

Движение трамваев по проспекту Металлургов будет прекращено с 21 сентября. А все потому, что состояние трамвайного полотна, которое находится на мосту через реку Абу, требует срочного ремонта. Работы будут проходить в течение целого месяца. (подробности)

В Новокузнецке реконструируют проспект Металлургов

Как подчеркнул глава региона, проспект должен быть отремонтирован к 1 сентября 2017 года. Во время совещания губернатор предложил для расширения проспекта убрать трамвайные пути, а вместе трамвая пустить троллейбус. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU