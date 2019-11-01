Следком назвал версии убийства экс-главы Киселевска
В Кузбассе расследуется дело об убийстве бывшего главы Киселевска, Сергея Лаврентьева. Минувшей ночью он был обнаружен во дворе собственного дома застреленным.
В качестве одной из версий следователи рассматривают попытку совершения разбойного нападения. При этом существует ряд других версий, что могли делать два вооруженных человека во дворе дома Сергея Лаврентьева.
Напомним, злоумышленников с фонариками в руках заметила супруга 59-летнего бывшего главы города. Она сообщила ему об этом, и он, взяв в руки охотничье ружье, вышел из дома. Через некоторое время раздались выстрелы, а позже женщина обнаружила супруга застреленным. Рядом находился труп одного из нападавших, также с огнестрельными ранениями.
Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева."Новости Киселевска" / YouTube
В настоящее время ведется расследование уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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