Следком назвал версии убийства экс-главы Киселевска

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-01T08:20:44+03:00

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В Кузбассе расследуется дело об убийстве бывшего главы Киселевска, Сергея Лаврентьева. Минувшей ночью он был обнаружен во дворе собственного дома застреленным.

В качестве одной из версий следователи рассматривают попытку совершения разбойного нападения. При этом существует ряд других версий, что могли делать два вооруженных человека во дворе дома Сергея Лаврентьева.

Напомним, злоумышленников с фонариками в руках заметила супруга 59-летнего бывшего главы города. Она сообщила ему об этом, и он, взяв в руки охотничье ружье, вышел из дома. Через некоторое время раздались выстрелы, а позже женщина обнаружила супруга застреленным. Рядом находился труп одного из нападавших, также с огнестрельными ранениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741351" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева."Новости Киселевска" / YouTube

В настоящее время ведется расследование уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU