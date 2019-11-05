Кузбассовцев предупредили о кибермошенничествах

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-05T10:13:28+03:00

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал об увеличении числа кибер-мошенников. ФОТО: МВД России по Кемеровской области.

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал об увеличении числа кибермошенников. Он предупредил представителей регионов России, в том числе и кузбассовцев, о серьезности угрозы.

Только за прошлый год число преступлений, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, а в январе - сентябре этого года - почти на 70 процентов, - об этом сообщает пресс-центр МВД России.

- Среди новых угроз - мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников, - отметил Владимир Колокольцев.

Кемеровская область - не исключение. Жители региона все чаще попадаются на удочку аферистов. Например, мужчина из Анжеро-Судженска хотел купить мотор для мотоцикла, откликнулся на интернет-объявление и потерял все накопления. Похожий случай: пенсионер хотел продать свой земельный участок, разместил сообщение о продаже в интернете и вместо получения прибыли понес потери.

А вот другой сценарий: женщине звонит якобы представитель банка. Он сообщает, что с ее карты пытались похитить средства, и запрашивает данные счета, после чего она лишается всех имеющихся денег.

Поэтому полицейские просят жителей региона быть внимательными и не передавать свои данные незнакомцам.

ИСТОЧНИК KP.RU