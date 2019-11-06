2019-11-06T06:24:03+03:00
Происшествия

Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин попросил смягчить наказание

Он ходатайствовал о замене неотбытого срока более мягким наказанием
Екатерина РОМАНОВА
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Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин попросил смягчить наказание. ФОТО: Михаил НосковЭкс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин попросил смягчить наказание. ФОТО: Михаил Носков
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Юрий Мовшин, когда-то возглавлявший ГИБДДД Кузбасса, а теперь отбывающий наказание за ДТП с четырьмя погибшими, попросил смягчения наказания. Тагилстроевский районный суд рассмотрел ходатайство.

ДТП с Юрием Мовшиным, Кемеровский район.

О замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием просил адвокат Юрия Мовшина. Подавая ходатайство, адвокат ссылался на статью 80 УК РФ, согласно которой это возможно, если подсудимый полностью или частично возместил причиненный преступлением вред, а его поведение оценивается положительно.

Ходатайство было подано 9 сентября. 5 ноября суд его рассмотрел, а вынесение решения перенесено на 9 декабря.

Напомним, резонансная авария произошла 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово - Яшкино. Здесь столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Premio. За рулем первого авто был Юрий Мовшин, в то время возглавлявший областную ГИББД. В результате ДТП погибли четыре женщины - две на месте, две - в больнице.

После нескольких лет процесса суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к 4,5 года колонии. Выступая с последним словом, Мовшин не признал свою вину и обжаловал решение суда, однако Верховный суд оставил его без изменений. Сейчас бывший полицейский чиновник находится в колонии в Свердловской области. В июне 2019 года он подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако суд отказал бывшему кузбасскому чиновнику в УДО. Это связано с поздним раскаянием Мовшина - свою вину он признал лишь спустя полтора года после вынесения обвинительного приговора.

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- Я бы, вот честно, не хотел, чтобы меня даже показывали. Я не хотел бы по телевизору выступать. Меня столько напоказывали, что я просто не хочу. Там было все не так абсолютно, - ответил Мовшин журналистам канала «Россия». - Только два часа прошло с момента ДТП, и уже везде объявили, что я виноват. (подробности)

Юрий Мовшин выплатил родственникам погибших еще 1,4 миллиона рублей

- 9 апреля 2019 года на депозитный счет ОСП по Ленинскому району города Кемерово от гражданина поступили денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей в пользу близких одной из погибших. Следует отметить, что еще нескольким родственникам жертв должник ранее также возместил моральный ущерб, - отметили в УФССП по Кемеровской области. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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