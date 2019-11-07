Момент задержания киллера, покушавшегося на кемеровского адвоката, попал на видео

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-07T11:06:01+03:00

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Задержание мужчины, который стрелял в кемеровского адвоката Сергея Учителя, зафиксировали камеры наблюдения. Кадры этого видео опубликовал российский Следком.

Камеры наблюдения зафиксировали момент нападения и задержания мужчины, который стрелял в известного кемеровского адвоката Сергея Учителя. Судя по кадрам, снятым камерой наблюдения, 43-летний адвокат после ранения упал на асфальт возле автомобиля. В то же время стрелявший в него мужчина попытался скрыться, однако его успели догнать и задержать.

Напомним, покушение на известного кемеровского адвоката Сергея Учителя произошло вечером 6 ноября. Он находился рядом со зданием «Регионсервиса», когда неизвестный выстрелил в него. Адвоката доставили в больницу с огнестрельным ранением груди. Стрелка же задержали охранник и сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по Кемеровской области. Уже известно, что мужчина стрелял боевыми патронами из пневматического либо травматического оружия. Сейчас стрелок - а им оказался 53-летний житель города Находка, заключен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU