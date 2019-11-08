2019-11-08T08:15:10+03:00
Общество

После двух громких преступлений Росгвардия усилит меры защиты в Кузбассе

Об этом сообщил командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов
Яна ПОПОВА
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После двух громких убийств Росгвардия усилит меры защиты в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области.После двух громких убийств Росгвардия усилит меры защиты в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии России по Кемеровской области.
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Росгвардия усилит меры защиты в Кузбассе после двух громких преступлений: убийства экс-главы Киселевска и покушения на убийство адвоката в Кемерове.

Это стало известно после служебного совещания, которое прошло в Новокузнецке. Командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и руководители силовых ведомств обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жителей Кемеровской области.

Особое внимание на встрече уделили последствиям резонансных преступлений, произошедших в регионе: убийствам бывшего мэра Киселевска и покушения на убийство адвоката в Кемерове.

- На совещании принят ряд решений по усилению работы силовых ведомств. Генерал-полковник Виктор Стригунов нацелил руководство территориального органа Росгвардии на принятие всех возможных мер, чтобы жители Кузбасса чувствовали себя защищенными, - дополняют в пресс-службе Росгвардии.

Напомним, ранее Сергей Цивилев поручил управлениям МВД, ФСБ и Росгвардии проверить лидеров и участников преступных группировок, а также лиц, занимающихся изготовлением и сбытом оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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