Хозяин ЧОПа, участник чемпионатов мира по борьбе, спасатель: кем был один из убийц экс-мэра Киселевска?

По лужайке возле дома гулял огонек фонарика. Татьяна Ивановна тихонько подошла к панорамному окну и пригляделась. К дому подходили двое мужчин. Женщина бросилась в спальню и разбудила мужа. Он взял ружье и в чем был выбежал на крыльцо. Один из нападавших, увидев его, бросился наутек, по дорожке ведущей от дома. Лаврентьев с ружьем наперевес устремился за ним. Он не заметил, как за его спиной возник второй нападавший. Мужчина, напяливший чулок на голову, выстрелил в спину Лаврентьеву, и поспешил скрыться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="468" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741400" frameborder="0"></iframe> Видео нападения на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.Видео: vk.com

Жена Лаврентьева выбежала во двор. Рядом с мужем лежал мужчина. На голове у него тоже был чулок, а на шее бинокль. Скоро у дома бывшего мэра города Киселевска — убитый 59-летний Лаврентьев проработал на этом посту с 2003 по 2018 годы - появились полицейские. Возле дома они обнаружили гильзы от пистолета-пулемета «Кедр», но самого оружия не нашли. Во время осмотра тела нападавшего нашли рацию, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак. После чего тело отправили на опознание. Личность его установили быстро – по отпечаткам пальцев, хранившимся в базе полиции.

В человеке, чье тело обнаружили возле дома бывшего мэра Киселевска, опознали Марата Гарипова. ФОТО: vk.com

ЕЗДИЛ НА СОРЕВНОВАНИЯ ЗА СВОИ

Убитым оказался 45-летний Марат Гарипов. В юности он проходил по делу об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Впрочем, об это факте его биографии знали немногие. Гораздо более известен он был среди местных спортсменов. Мастер спорта по вольной борьбе в последние годы несколько раз участвовал в турнирах среди ветеранов.

Так, например, в октябре 2013 он был единственным борцом из России в весовой категории до 97 килограмм и занял второе место. А в ноябре 2015 года на чемпионате мира в Греции сдал позиции, оказавшись только на 5-е месте.

С чемпионатов мира и России среди ветеранов спорта Гарипов возвращался с наградами. ФОТО: Федерация спортивной борьбы Кемеровской области.

В 2013 году он рассказывал в интервью, как началась его борьба.

- Был дохликом. В третьем классе, в школу пришел тренер Сергей Николаевич Козырев, он нас и набирал. На первой тренировке было чувство легкого недоумения. Мы пришли и нам дал мяч. Мы просто бегали и играли. И так было примерно полгода, потом освоились, , начали спрашивать, мол, когда бороться начнем? Сергей Николаевич сказал – наберитесь вначале сил, а затем уже все остальное.

- Правда, что вы сами себя «отчислили» из школы олимпийского резерва?

- Было такое в моей биографии. Был совсем маленьким, полгода тренировок, захотел домой, ну и отправился. Я безмерно благодарен своим наставникам. Мне многое дал первый тренер Павел Петрович Кормин, тренировавший меня в Новом Городке. А Юрий Викторович Щербатов, у которого начал заниматься в пятнадцать, довел меня до мастера спорта. Тренерская работа – это дар Божий.

"Секретным" приемом Гарипов называл "вертушку". ФОТО: Федерация спортивной борьбы Кемеровской области.

В 2010 году Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области включил Гарипова его имя в числе десяти лучших ветеранов спорта Кузбасса по вольной борьбе.

Однако после того, как фамилия Гарипова появилась в деле об убийстве экс-мэра Киселевска в Федерации спортивной борьбы Кемеровской области сообщили, что у ее членов с Гариповым почти ничего нет общего.

- Марат Анатольевич Гарипов действительно занимался вольной борьбой в Кузбассе. Но 25 лет назад, в возрасте 20 лет, завершил спортивную карьеру. С тех пор наша федерация за его судьбой не следила. На международные соревнования он выезжал самостоятельно.

В 2010 году Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области включил Гарипова его имя в числе десяти лучших ветеранов спорта Кузбасса по вольной борьбе. ФОТО: Федерация спортивной борьбы Кемеровской области.

«РАБОТА У МЕНЯ МРАЧНАЯ»

Примечателен Гарипов, однако, не только этим. С 1997 года он руководил Беловской спасательной группой. Как-то раз в интервью, начавшемся с вопросов о спорте, его спросили о другой «тяжелой работе».

- Это, согласитесь, все-таки не работа в шахте. С 1997-го я начальник спасательной станции. У нас немного мрачная тональность деятельности: мы, что называется, работаем по факту, то есть, ищем (утонувших. - Ред.). Одеваем водолазное снаряжение, одеваем дополнительный груз и ищем. Ведь для тех, кто ждет на берегу, это важно. Поэтому мы стараемся. У меня отец – горный спасатель. Так что с детства меня учили бережно относиться к тем, кто попал в трагическую полосу жизни

Подчиненные Гарипова недоумевают, как он оказался в таком темном деле.

- Никто не верит, что он мог пойти на убийство! Мы виделись с ним днем 31 октября, никакой тревоги, задумчивости не чувствовалось. - говорит его подчиненный Иван Макаров (фамилия и имя изменены по просьбе собеседника – Ред.). - Он рассказывал молодому сотруднику о том, что отжимается по специальной методике, как поддерживает себя в форме.

Макаров проработал с Гариповым бок о бок 13 лет и отзывается о нем лестно: грамотный, хозяйственный, а главное уважаемый человек.

Марат Гарипов 22 года возглавлял Беловскую спасательную группу. ФОТО: Вячеслов Светличный.

За день до убийства Лаврентьева Гарипов обсуждал с коллегами, что нужно купить, чтобы наладить в гараже отопление. Станции спасения незадолго до этого выделили аэросани, и спасатели хотели, чтобы помещение, где будет храниться судно, не промерзало. Гарипов записал, какие материалы понадобятся, чтобы наладить отопление, а потом привез все, о чем попросили подчиненные.

- На следующий день собрались работать, а тут Следком приехал, обыски-допросы… - вспоминает Макаров.

Он говорит, что Гарипов в трудные времена за свой счет приобретал масло для лодок, топливо, мелочевку для ремонта. Откуда деньги брал?

- Вместе с приятелем организовал охранное предприятие. Сначала чуть ли не вдвоем занимались всеми делами, потом появился штат охранников. Определенный доход это предприятие приносило. - У него там не забалуешь. Несколько человек уволили из-за того, что они заснули во время дежурства, - продолжает Иван.

Не исключено, что пистолет-пулемет «Кедр», найденный на месте преступления, мог быть на балансе того ЧОПа, о котором рассказывает наш собеседник.

- Не могу поверить, что такое могло случиться , - разводит руками Макаров. – У человека планы были: построить дом, детскую площадку. У него сын учится на стоматолога.

Что именно делал Гарипов ночью в камуфляже у коттеджа экс-мэра Киселевска, выясняет следствие

С 1997 года он руководил Беловской спасательной группой. ФОТО: Агентство по защите населения и терриотрий Кемеровской области.

ВЕРСИЯ

В деле об убийстве мэра есть угольный след?

Сергей Лаврентьев в течение 16 лет стоял во главе Киселевска, где все крутится вокруг угля.

Сергей Лаврентьев родился 30 марта 1960 года, закончил техникум, отслужил в армии, а после окончания Новосибирского института инженеров железно-дорожного 23 года проработал на железной дороге. Начинал помощником машиниста, а дорос до гендиректора Киселевского погрузочно-транспортного управления. Есть в его трудовой книжке и такая запись: «Конкурсный управляющий «Шахтостроительного управления «Соколовское». В ноябре 2002 года Сергей Лаврентьев пришел работать в администрацию города на должность первого замглавы, а в марте 2003 года встал во главе города и затем четырежды переизбирался на эту должность. В последний раз это произошло в августе 2018. Однако уже в ноябре он сложил с себя полномочия.

Сергей Лаврентьев в течение 15 лет возглавлял город Киселевск. ФОТО: пресс-служба Администрации Кемеровской области.

Именно при Лаврентьеве начала бурно расти добыча угля, и Киселевск, который изначально был шахтерских поселком, оказался буквально в кольце угледобывающих предприятий. Уголь на них добывают открытым способом. Взрывы, угольная пыль – кругом. Угольные разрезы по закону должны находиться на расстоянии километра от жилья, а здесь они буквально высятся рядом с домами.

Глава города, который в 2014 году включён в список моногородов, с наиболее сложным социально-экономическим положением не мог не знать, что это противоречит закону и здравому смыслу. Местные общественники полагают, что бывший мэр мог подписывать документы на рекультивацию земель, однако вместо этого на участках шла нелегальная добыча угля.

В 2013 году Лаврентьев оказался в центре скандала. В администрацию пришли журналисты и попытались узнать, почему его особняк строится в природоохранной зоне возле реки Чумыш. Мэр отказался общаться, а корреспондента и оператора телеканала «Россия» выставили из здания сотрудники полиции.

Коттедж Лаврентьева. ФОТО: кадр видео СК РФ.

ЧЕРНЫЙ СНЕГ И ГОРЯЩАЯ ЗЕМЛЯ

Вскоре после того, как Лаврентьев покинул пост главы, разразился другой скандал. Киселевск стал известен как «город черного снега» – видео с кадрами засыпанного угольной пылью городка разлетелись по миру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691404" frameborder="0"></iframe> Кузбассовцы обсуждают черный снег..Видео: Insyagram, "Регион 142"

В июне этого года горожане записали видеообращение и отправили его премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу. Они попросили убежища в Канаде, так как «экологическая обстановка в городе опасная. По словам местных жителей, у многих – онкологические заболевания и хронические заболевания легких, а зимой невозможно выходить на улицу, так как все покрыто угольной пылью. Позже киселевчане написали коллективное обращение в Международный уголовный суд в Гааге.

Тот самый черный снег, благодаря которому Киселевск прогремел на весь мир. ФОТО: vk.com, "Регион 42

В июне 2019 года разразился новый скандал: на одной из улиц, неподалеку от которой находятся подземные выработки, стала нагреваться земля, появился дым и запах гари. Эти Эти подземные очаги тут же окрестили «пожарами», а температура земли доходила до 50 градусов.

Местные жители предполагают, что внезапный уход Лаврентьева был связан с одним из его решений, связанных с проверками угольных предприятий. Сейчас в Киселевске работает специальная группа прокуратуры. Ее члены проверяют сообщений жителей об экологических проблемах города.

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