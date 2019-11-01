Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы Киселевска
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье Сергея Лаврентьева, бывшего мэра Киселевска, который трагически погиб в ночь с 31 октября на 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе области.
Напомним, что Сергей Лаврентьев возглавлял Киселевск в течение 15 лет. В 2018 году он ушел в отставку по собственному желанию. Нынешние власти города готовы оказать семье погибшего посильную помощь.
Напомним, что трагедия произошла в ночь с четверга на пятницу в собственном доме Сергея Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш. Бывший мэр был застрелен, однако и один из нападавших тоже получил смертельные ранения. Его личность уже установлена. Сейчас следствию предстоит выяснить как мотивы преступления, так и личность второго преступника, который скрылся.
Следком назвал версии убийства экс-главы Киселевска
В Кузбассе расследуется дело об убийстве бывшего главы Киселевска, Сергея Лаврентьева. Минувшей ночью он был обнаружен во дворе собственного дома застреленным.(подробности)
Убийство бывшего мэра Киселевска: в доме обнаружено тело напавшего на Сергея Лаврентьева
В ночь на 1 ноября в собственном доме был убит экс-глава кузбасского города Киселевска Сергей Лаврентьев. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. (подробности)
Убийство бывшего мэра Киселевска: появилось видео с места преступления
Видео с места, где был убит бывший глава города Киселевска Сергей Лаврентьев, появилось в интернете. (подробности)
Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска.
Следователи рассказали о том, при каких обстоятельствах произошло убийство бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева. Как оказалось, преступников в окно заметила супруга экс-мэра. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU