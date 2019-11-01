Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего экс-главы Киселевска

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-01T12:36:41+03:00

Сергей Лаврентьев был найден убитым в своем доме в поселке Верх-Чумыш

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье Сергея Лаврентьева, бывшего мэра Киселевска, который трагически погиб в ночь с 31 октября на 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе области.

Напомним, что Сергей Лаврентьев возглавлял Киселевск в течение 15 лет. В 2018 году он ушел в отставку по собственному желанию. Нынешние власти города готовы оказать семье погибшего посильную помощь.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с четверга на пятницу в собственном доме Сергея Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш. Бывший мэр был застрелен, однако и один из нападавших тоже получил смертельные ранения. Его личность уже установлена. Сейчас следствию предстоит выяснить как мотивы преступления, так и личность второго преступника, который скрылся.

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ИСТОЧНИК KP.RU