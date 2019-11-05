Что известно о втором напавшем на экс-мэра Киселевска: спортсмен, разведчик, участник Парада на Красной площади

Во вторник, 5 ноября, стало известно о задержании двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева. Один из подозреваемых – бывший десантник и спортсмен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741900" frameborder="0"></iframe> Двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержаны в Кемеровской области.В настоящее время один из подозреваемых арестован, для второго задержанного в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Данное преступление следствие классифицирует по статье "разбойное нападение" (c) Ruptly

Двух подозреваемых в убийстве бывшего главы Киселевска задержали в городе Белово. 35- и 49-летний мужчины были заключены под стражу на два месяца. Основной версией у следствия остается разбойное нападение. По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, преступную троицу (один из нападавших, Марат Гарипов, погиб в перестрелке с мэром) могли интересовать деньги и драгоценности, которые хранились в доме Сергея Лаврентьева.

А позже из неофициальных источников стали известны имена задержанных - Сергей Шилов и Эдуард Заварзин. Оба мужчины так или иначе связаны с одним из местных частных охранных предприятий – того самого, учредителем которого когда-то был Марат Гарипов.

Коттедж, где произошло убийство. ФОТО: кадр видео СК РФ.

Служба в армии

Об одном из задержанных – 35-летнем Сергее Шилове - известно, что он владеет боевыми видами спорта, а также служил в разведроте ВДВ. В 2014 году в интервью он рассказывал, как армия изменила его жизнь.

- Два года моим домом была разведрота 331-го полка 98-й Костромской парашютно-десантной дивизии, - отметил он тогда. – И эти два года предрешили мою последующую судьбу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="468" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741400" frameborder="0"></iframe> Видео нападения на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.Видео: vk.com

Сергей Шилов говорил, что еще будучи школьником увлекался разными видами спорта – футболом, легкой атлетикой, ходил в тренажерный зал. А в армии пристрастился к борьбе, карате и боксу. Шилов проникся духом братства ВДВ, и после службы продолжал общаться с земляками-десантниками. А своим главным достижением в армейской жизни Шилов считал то, что как отличник боевой подготовки дважды маршировал по Красной площади в Москве на 9 Мая

- Маршировали так, что брусчатка гремела, еще сильнее печатали шаг, проходя мимо трибун с ветеранами. Не для себя – для них! Пусть видят наши ветераны, что наследники у них достойные! – рассказывал в интервью Шилов.

После армии и парадов на Красной площади Шилов вернулся в Белово. Фото: страница Сергея Шилова во "ВКонтакте".

Победитель Кубка мира

После демобилизации вернулся в родной Белово и пришел с ДЮСШ №1.

- Да, был такой парень, - припомнил Сергея Шилова тренер по боксу Анатолий Ясаков. – Занимался со многими тренерами, со мной – где-то год. Но это было лет десять назад. Тогда Шилов был спокойным парнем, тренировки не пропускал, выкладывался по полной.

В 2012 году Шилов получил свою главную награду. На Кубке мира, который проходил в Анапе, он победил в трех боях в весовой категории до 75 килограммов и стал чемпионом.

А спустя немного времени завел семью и стал реже появляться на тренировках

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1096" height="712" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741859" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео момента убийства экс-главы Киселевска.ВИДЕО: соцсети

Работа в охране

Известно также, что Сергей Шилов работал в частном охранном предприятии, которое в 2003 году организовал Марат Гарипов. А также продолжал тренировки по бокса. Правда, на профессиональном ринге уже не выступал.

Что связывало Сергея Шилова с его начальником Маратом Гариповым, зачем они с оружием в руках пришли к коттеджу Сергея Лавреньева и что именно намеревались сделать, предстоит установить следствию. Пока же и Александр Шилов, и Эдуард Заварзин заключены под стражу на два месяца.

Марк Гарипов руководил Беловской спасательной группой, зарабатывал медали на чемпионатах Мира и России, руководил ЧОПом. А потом пришел к дому Лаврентьева. ФОТО: Агентство по защите населения и территорий Кемеровской области.

Напомним, по версии следствия, один из них исполнял роль водителя. Он доставил двух подельников к месту, где жил экс-глава Киселевска Сергей Лаврентьев. А потом ожидал их примерно в километре от дома бывшего мэра. Нападавшие проникли на территорию коттеджа, в ночь на 1 ноября. Супруга бывшего мэра заметила в окно движение на участке и сказала об этом супругу. То взял ружье и вышел из дома. Вскоре раздались выстрелы, а когда они стихли, Татьяна Лаврентьева обнаружила своего супруга застреленным.

Неподалеку находился труп одного из нападавших. Им оказался Марат Гарипов. Он известен в Белово как мастер спорта по вольной борьбе, а также как руководитель Беловской спасательной группы, которую возглавлял с 1997 года. Гарипов был на хорошем счету у начальства, регулярно ездил на чемпионаты России и мира по вольной борьбе среди ветеранов спорта и завоевывал серебро и бронзу. Подчиненные Гарипова до сих пор не верят, что он мог быть связан с криминалитетом.

Лаврентьев 15 лет руководил Киселевском, а потом был вынужден отстреливаться от напавших на него. ФОТО: пресс-служба АКО

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