Раненого киллером адвоката из Кемерова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-08T13:39:00+03:00

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В состоянии раненого киллером адвоката из Кемервоа наблюдается положительная динамика. Он по-прежнему находится в реанимации, однако мужчину уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

После того, как в Сергея Учителя стрелял киллер, адвоката доставили в местную больницу. Пуля задела легкое, и пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции. Сейчас в состоянии пострадавшего наметился прогресс, и Сергея Учителя отключили от аппарата – об этом сообщает vesti42.ru. тем не менее, мужчина по-прежнему находится в реанимации.

Напомним, покушение на известного кемеровского адвоката Сергея Учителя произошло вечером 6 ноября. Он находился рядом со зданием «Регионсервиса», когда неизвестный выстрелил в него. Адвоката доставили в больницу с огнестрельным ранением груди. Стрелка задержали охранник и сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по Кемеровской области. Уже известно, что мужчина стрелял боевыми патронами из пневматического либо травматического оружия. Сейчас стрелок - а им оказался 53-летний житель города Находка, заключен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU