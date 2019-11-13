2019-11-13T09:48:18+03:00
Происшествия

Иномарка протаранила скорую помощь на кемеровском перекрестке

Один человек получил в ДТП травмы [видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Иномарка протаранила скорую помощь на кемеровском перекрестке. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Максим КостровИномарка протаранила скорую помощь на кемеровском перекрестке. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Максим Костров
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Вечером 12 ноября в Кемерове произошло ДТП с участием иномарки и автомобиля скорой помощи. В ДТП получил травмы один из находившихся в скорой.

Два автомобиля, один из которых - карета скорой помощи, не поделили дорогу. Около 18.20 на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей столкнулись автомобиль ГАЗ и Chevrolet Lanos. В отделе пропаганды ГИБДД города Кемерово рассказали, как произошло ДТП.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ двигался по проспекту Химиков в направлении проспекта Ленинградского с включенным проблесковым маячком, - прокомментировали в ведомстве. - Не убедившись в том, что ему уступают дорогу, водитель выехал на перекресток. В результате машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Chevrolet Lanos, который двигался со стороны улицы Марковцева.

Пациентов в машине скорой помощи не было, однако при столкновении получила травмы 55-летняя сотрудница экстренной службы. Кроме того, из-за столкновения двух автомобилей пассажиры троллейбусов, не сумевших объехать место ДТП, вынуждены были искать альтернативные способы добраться в нужные им места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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