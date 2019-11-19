СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-19T15:30:55+03:00

«Сидите дома!»: при какой температуре кузбасские школьники могут пропустить занятия Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за низких температур дети могут не ходить в школу

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Уже в ночь на 20 ноября в Кузбассе ожидается до -30 градусов. Впрочем, в следующие дни синоптики прогнозируют более низкие температуры. А это значит, что многие школьники на вполне законных основаниях смогут пропустить занятия.

Решение о том, идти ли ребенку в школу в морозные дни, всегда принимают родители. Школы же должны проинформировать о том, что занятия отменяются в связи с холодами. При какой же температуре дети могут пропускать уроки? Об этом сообщает департамент образования Кемеровской области:

- ученики 1-4-х классов - при температуре от -27 градусов и ниже;

- ученики 5-6-х классов - при температуре от -30 и ниже;

- ученики 7-8-х классов - при температуре -32 градуса и ниже;

- ученики 9-11-х классов - при температуре -36 градусов и ниже.

Родители могут получить оповещение об отмене занятий через записи в обычных и электронных дневниках, через СМС-оповещение, на информационных стендах в учебном заведении.

Кстати, энергетики обещают, что в домах кузбассовцев будет тепло даже в самые сильные морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU