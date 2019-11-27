Ледовое чудо: в Кемерове запустят первый в этом году открытый каток

СЕГОДНЯ 06:25 2019-11-27T06:35:34+03:00

Прокатиться на коньках можно будет уже 1 декабре

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В Кемерове появится открытый каток. Встать на лед может любой желающий уже в это воскресенье, 1 декабря.

Торжественное открытие катка пройдет в «Парке чудес» в Кемерове в ближайшее воскресенье, 1 декабря. Начало мероприятия в 14:00. Гостей ждут развлекательная программа, зажигательные ведущие, сказочные герои, веселые конкурсы, вокальные номера, вкусные призы и подарки, волшебные. Также все желающие могут сделать фотографии на память в красочных фотозонах. Организаторы обещают: скучно не будет!

Напомним, запуск предновогоднего кузбасского марафона пройдет в субботу, 30 ноября, в Шерегеше. А с 1 декабре в области стартуют праздничные мероприятия, гостями которых может стать каждый житель региона. Завершится такая акция 26 декабря рекордным парадом сказочных волшебников – на проспект Светский в Кемерове выйдет более тысячи Дедов Морозов.

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ИСТОЧНИК KP.RU