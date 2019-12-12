2019-12-12T08:26:24+03:00
Общество

Проект нового аэропорта подготовили в Кузбассе

Сейчас документы проходят экспертизу
Яна ПОПОВА
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Проект нового аэропорта подготовили в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКОПроект нового аэропорта подготовили в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО
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Основными интересными особенностями этого проекта губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поделился со своими подписчиками.

Так, он опубликовал фотомакет нового аэропорта. Губернатор отметил, что здание будет выполнено в космическом стиле и отразит новый облик региона – его ориентацию на передовые технологии и защиту окружающей среды.

Здание будет выполнено в космическом стиле. ФОТО: пресс-служба АКО

Здание будет выполнено в космическом стиле. ФОТО: пресс-служба АКО

Специалисты планируют построить новое здание терминала и отремонтировать старые объекты, увеличить привокзальную площадь в 2,5 раза, установить три конвейерные ленты для выдачи багажа будут смонтированы три.

Фасад здания будет выполнен из стекла с низкой отражающей способностью, а «космическую атмосферу» создадут при помощи высоких потолков, зенитных фонарей и копия корабля «Союз», в котором летал Алексей Леонов.

Терминалы. ФОТО: пресс-служба АКО

Терминалы. ФОТО: пресс-служба АКО

– Проектирование завершено. Вся документация уже в воскресенье, 15 декабря, будет передана на экспертизу. Это значит, что уже в апреле строители должны зайти на площадку. Сдать объект планируют в 2021 году – к празднованию 300-летия Кузбасса, – заключил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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