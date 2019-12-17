Как при боевых действиях: прокурор рассказал о смертельных авариях в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-17T12:16:52+03:00

Будто при боевых действиях: прокурор рассказал о смертельных авариях в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Плохие новости"

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Прокурор Кузбасса Павел Бухтояров на четвертом открытом форуме прокуратуры Кемеровской области рассказал, что с начала 2016 года в авариях, произошедших на дорогах региона, погибло более 1000 человек.

- Цифра ежегодно уменьшается. Если в 2016 году погибло около 350 человек, то в этом году - на 100 человек меньше. Да, наблюдается положительная динамика, однако люди все равно гибнут, будто при боевых действиях, - сказал прокурор.

Также Павел Бухтояров заметил, что уменьшение количества смертельных ДТП связано с повышением безопасности движения: улучшением дорог, нанесением качественной разметки и установкой камер фото- и видеофиксации, которые дисциплинируют водителей.

Отметим, четвертый открытый форум прокуратуры Кемеровской области был посвящен проблемам обеспечения безопасности дорожного движения в Кузбассе. Его участниками стали представители надзорных ведомств, администрации и общественности.

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ИСТОЧНИК KP.RU