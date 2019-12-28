2019-12-28T09:35:11+03:00
Общество

Мороз убивает: мужчина замерз насмерть в Кузбассе

ЧП произошло 27 декабря
Екатерина РОМАНОВА
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Мороз убивает: мужчина замерз насмерть в КузбассеМороз убивает: мужчина замерз насмерть в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Один из жителей Таштагола замерз насмерть на улице. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района со ссылкой на сводку Единой дежурно-диспетческой службы.

Внимание на 31-летнего мужчину, лежащего на снегу, обратили местные жители. Они вызвали скорую помощь. Однако врачи не смогли ничем помочь таштагольцу и лишь констатировали его смерть от переохлаждения. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Кузбасс пришли серьезные морозы. Так, ночь с 27 на 28 декабря оказалась самой холодной за эту зиму: столбики термометров, по данным «Гисметео», опускались до -38 градусов, а возможно даже и ниже. Кроме того, по предварительным данным, новогодняя ночь также будет холодной. А из-за пришедших морозов и безветрия в Кузбассе объявлен режим "черного неба".

ИСТОЧНИК KP.RU

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