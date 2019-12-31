Собственники «Зимней вишни» выплатят потерпевшим дополнительно 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-31T11:59:10+03:00

К этому их обязал суд на заседании, которое прошло 30 декабря

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В Рудничном районном суде города Кемерово в понедельник, 30 декабря, прошло очередное судебное заседание по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На нем рассматривалось восемь исков к собственнику здания о компенсации вреда.

Истцами по делу выступили родственники детей, которые погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре, сообщает ТАСС. После рассмотрения всех материалов суд удовлетворил их требования на общую сумму 36 миллионов рублей.

В начале декабря суд уже выносил решения по 30 аналогичным искам потерпевших о взыскании с «Кемеровского кондитерского комбината» выплат компенсации сверх возмещения вреда на общую сумму 118 миллионов рублей.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня», случившийся 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек. Большая часть погибших из-за закрытого эвакуационного выхода не смогла покинуть кинозал. По факту пожара в «Зимней вишне» заведено три уголовных дела. На скамье подсудимых находятся 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU