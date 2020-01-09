2020-01-09T13:51:50+03:00
Происшествия

Следком рассказал подробности об убийстве новорожденной девочки в Кузбассе

Появились первые результаты судебно-медицинской экспертизы
Ирина АВТУШКО
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Следком рассказал подробности об убийстве новорожденной девочки в КузбассеСледком рассказал подробности об убийстве новорожденной девочки в КузбассеФото: Олег ЗОЛОТО
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Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в Новокузнецке тела новорожденной девочки. Младенца нашли около мусорного бака.

Страшную находку вечером 5 января обнаружила местная жительница. Она же и вызвала полицию. После получения предварительных результатов вскрытия было установлено, что девочка родилась живой. Однако пока судебно-медицинская экспертиза еще не окончена. По завершении будет определена точная причина смерти младенца и давность ее наступления. Сейчас следователи и полицейские разыскивают мать новорожденной.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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