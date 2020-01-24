24 Янв. 2020 2020-01-24T18:15:51+03:00

Появилось видео из цеха с рухнувшей крышей в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появилось видео из вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного завода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/756718" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из цеха с рухнувшей крышей в Кузбассе.Видео: соцсети

Очевидцы сняли на видео, как выглядит вагоносборочный цех внутри после обрушения крыши. Камера зафиксировала обстановку цеха: обрушившиеся прямо на железнодорожные вагоны листы кровли, огромные кучи снега.

Также на снятых очевидцами кадрах видно, как люди пытаются выяснить, не остался ли кто-нибудь под завалами.

Напомним, ЧП произошло 24 января около 17.30. В вагоносборочном цехе Кузбасского вагоноремонтного завода обрушилась в Прокопьевске кровля. Все рабочие находились в другой части здания, и кровля – вместе со скопившимся на ней снегом – рухнула на вагоны. Пострадал один человек: у него оказалась рассечена бровь. От госпитализации он отказался.

На месте работают специалисты: им предстоит установить причины и обстоятельства ЧП. Кроме того, Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту обрушения кровли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кузбассе обрушилось здание завода

В кузбасском городе Прокопьевске произошло ЧП. Здесь 24 января частично обрушилась кровля вагоносборочного цеха. (подробности)

Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе

На Кузбасском вагоноремонтном заводе, где в одном из цехов обрушилась кровля, проводится доследственная проверка.(подробности)

Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода

Вечером 24 января в 17 28 поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс». Стали известны некоторые подробности чрезвычайного происшествия. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU