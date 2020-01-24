2020-01-24T18:15:51+03:00
Происшествия

Появилось видео из цеха с рухнувшей крышей в Кузбассе

Очевидцы сняли, как выглядит цех внутри после обрушения [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Появилось видео из цеха с рухнувшей крышей в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"Появилось видео из цеха с рухнувшей крышей в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"
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В социальных сетях появилось видео из вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного завода.

Появилось видео из цеха с рухнувшей крышей в Кузбассе.Видео: соцсети

Очевидцы сняли на видео, как выглядит вагоносборочный цех внутри после обрушения крыши. Камера зафиксировала обстановку цеха: обрушившиеся прямо на железнодорожные вагоны листы кровли, огромные кучи снега.

Также на снятых очевидцами кадрах видно, как люди пытаются выяснить, не остался ли кто-нибудь под завалами.

Напомним, ЧП произошло 24 января около 17.30. В вагоносборочном цехе Кузбасского вагоноремонтного завода обрушилась в Прокопьевске кровля. Все рабочие находились в другой части здания, и кровля – вместе со скопившимся на ней снегом – рухнула на вагоны. Пострадал один человек: у него оказалась рассечена бровь. От госпитализации он отказался.

На месте работают специалисты: им предстоит установить причины и обстоятельства ЧП. Кроме того, Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту обрушения кровли.

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Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода

Вечером 24 января в 17 28 поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс». Стали известны некоторые подробности чрезвычайного происшествия. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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