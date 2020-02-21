2020-02-21T03:11:44+03:00
Общество

«500 дней. Время новых побед»: отчетная пресс-конференция пройдет в Кузбассе

Сергей Цивилев расскажет о подготовке празднования 300-летия Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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«500 дней. Время новых побед»: отчетная пресс-конференция пройдет в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО«500 дней. Время новых побед»: отчетная пресс-конференция пройдет в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО
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Отчетная пресс-конференция, посвященная итогам первых 500 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса, состоится в пятницу, 21 февраля в Кемерове. Увидеть ее можно будет в прямой трансляции.

Во время мероприятия губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретится с представителями средств массовой информации. Главной темой пресс-конференции станет предстоящее празднование 300-летия Кузбасса. Глава региона отчитается в том, как подходит подготовка к празднованию, что уже сделано, а что еще только предстоит сделать.

Начнется пресс-конференция в 12.00, и каждый желающий сможет присоединиться к ней, включив канал «Кузбасс-1» или перейдя на сайт телеканала. Также трансляция будет проходить на сайте 10 канала.

Напомним, в ноябре прошлого года глава региона Сергей Цивилев провел аналогичную пресс-конференцию, где рассказал о том, что было сделано за 400 дней до важного события, и ответил на вопросы, которые интересуют кузбассовцев.

Так, он ответил на обращение жителей сельского поселения, рядом с которым планируется открыть разрез, и пообещал им решить данную проблему. Также он объяснил, переселят ли жителей Парниковки Киселевского района, рядом с которым были обнаружены очаги подземного нагревания. Кроме того, Сергей Цивилев рассказал о решении вопроса с общественным транспортом и сообщил, что вскоре в регион поступят трамваи от Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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