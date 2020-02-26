10 грабежей и разбоев: замначальника полиции Кузбасса рассказал о подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:28:27+03:00

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26 февраля на заседании Заксобрания Кузбасса замначальника ГУ МВД России по Кемеровской области - начальник полиции Александр Табакаев рассказал о ходе расследования убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Его застрелили в собственном доме.

Александр Табакаев представил отчет о работе полиции за 2019 год, во время которого озвучил подробности расследования резонансных дел. Одно из них - убийство бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.

- В течение 48 часов раскрыто убийство бывшего главы Киселевска, задержаны и арестованы два фигуранта, доказано их участие в совершении еще 10 грабежей и разбоев. У подозреваемых изъяты два гранатомета, девять единиц огнестрельного оружия, 600 патронов, большое количество золотых украшений, - сообщил начальник полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/742789" frameborder="0"></iframe> Прятали в холодильнике: в доме подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска найдено оружие.ВИДЕО: СК РФ

Напомним, инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сергей Лаврентьев подвергся нападению в собственном доме в поселке Верх-Чумыш. Злоумышленников во дворе дома с фонариками в руках заметила супруга экс-главы города. Она сообщила об этом мужу. Сергей Лаврентьев вышел из дома с ружьем в руках, а потом раздались выстрелы. Бывший мэр был застрелен неизвестным, однако один из нападавших тоже получил смертельные ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU