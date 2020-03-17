2020-03-17T10:20:31+03:00
Происшествия

Застрелившему судебного пристава новокузнечанину продлили срок ареста

Он по-прежнему будет оставаться в следственном изоляторе
Екатерина РОМАНОВА
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Застрелившему судебного пристава новокузнечанину продлили срок арестаЗастрелившему судебного пристава новокузнечанину продлили срок арестаФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Артему Пакалову, который в январе 2020 года пришел в здание суда с ружьем и застрелил судебного пристава, продлили срок заключения под стражей.

Как сообщает официальный представитель ведомства, в течение трех месяцев «новокузнецкий стрелок» по решению суда будет находиться под стражей.

«Центральный районный суд города Новокузнецка удовлетворил ходатайство руководителя следственной группы о продлении срока содержания под стражей Пакалову А.В., - говорится в сообщении. - Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена сроком на три месяца с содержанием в следственном изоляторе».

Напомним, Артема Пакалова обвиняют в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, приготовлении к убийству и убийстве должностного лица.

Артем Пакалов пришел в здание новокузнецкого суда с ружьем в руках 16 января. В тот день рассматривалось уголовное дело, в котором он проходил как потерпевший. Не согласный с его ходом, мужчина попытался войти в здание суда с ружьем в руках. На входе его остановил судебный пристав, и тогда Пакалов выстрелил в него. Позже он выстрелил в женщину, которая проходила по этому же делу как свидетель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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