Стрелком в суде Новокузнецка оказался пострадавший по уголовному делу о «Кузбасской кущевке»

Стала известна личность подозреваемого в стрельбе в здании новокузнецкого суда. Им оказался местный житель, который сам проходит по этому же уголовному делу как потерпевший.

Утром 16 января в судебном участке Новокузнецкого района произошло ЧП. Сюда явился мужчина с ружьем и выстрелил дважды. Первый выстрел пришелся по судебному приставу, который задержал стрелка на входе в здание суда. Пока свидетель нажимал тревожную кнопку, мужчина успел подняться в судебный участок Новокузнецкого района, открыть дверь к один из кабинетов и выстрелить в женщину. К слову, эта женщина находилась в суде как свидетель.

Уйти из здания суда стрелку не удалось: его задержали приставы и бойцы Росгвардии. Женщину в тяжелом состоянии доставили в одну из городских больниц – сейчас ей оказывают необходимую помощь. А судебный пристав, вставший на пути стрелка, скончался в карете скорой помощи.

Уголовное дело рассматривалось утром в суде. ФОТО: скриншот страницы сайте 2602.kmr.msudrf.ru

Позже стало известно, кто стрелял в новокузнецком суде. Как сообщает осведомленный источник, мужчина явился в суд на заседание уголовного дела об умышленном уничтожении чужого имущества. В его основе – резонансный конфликт с трактором, который случился в Куртуково еще в 2018 году. Стрелок проходит по этому делу как потерпевший, и он был недоволен его течением. Этим утром судья предложила сторонам примириться. Мужчине и женщине дали возможность побеседовать в отдельной комнате. Увы, примирения не получилось. Тогда подозреваемый вышел на улицу, взял в машине ружье и вернулся в здание суда. Сначала он выстрелил в пристава, а потом – в женщину-свидетеля, разговор с которой его не устроил. Так мужчина, проходящий как пострадавший в одном уголовном деле, сам стал фигурантом другого уголовного дела.

Кузбасская Кущевка

Напомним, конфликт между жителями села Кузедеева Новокузнецкого городского округа разгорелся в 2018 году. За три года до кульминации конфликта, в 2015 году здесь поселилась семья Чапайкиных. Глава семьи и его супруга, по словам местных жителей, вели себя агрессивно в отношении местных жителей. Они открыто пренебрегали общепринятыми правилами, а на любое замечание реагировали нецензурной бранью.

Стрелком в Новокузнецком суде оказался пострадавший в кузбасской "Кущевке".Видео: youtube.com

В августе 2018 года сын Чапайкиных попросил у сына председателя садоводческого общества, Артема Пакалова, велосипед, чтобы прокатиться. Велосипед он вернул сломанным.

На следующий день Пакалов ремонтировал крышу гаража. Он увидел подъезжавший к дому автомобиль Чапайкиных и предложил им отремонтировать сломанный велосипед. Но супруга главы семьи и ее сын грубо ответили, чтобы те сами занимались этим, а они, возможно, потом частично возместят расходы.

После этого произошло нечто странное: 18-летний сын Чапайкиных наехал на автомобиле на Пакалова. Тот упал на капот их Audi и в сердцах стукнул по лобовому стеклу шуруповертом, который держал в руке.

Женщина тут же позвонила своему супругу, он приехал на экскаваторе-погрузчике и, видимо, решил продемонстрировать, кто здесь главный. Чапайкин на экскаваторе протаранил гараж, повредил стоявший там микроавтобус и грозился задавить самого Пакалова. Потом агрессивная семья уехала к себе домой.

Конфликт в Куртуково.Видео: youtube.com

– Кущевская станица отдыхает! В Новокузнецке тракторами давят людей. Это душевнобольным даже и не снилось! – так позже пострадавший прокомментировал снятое видео с наездом.

На водителя Audi составили протокол. Да и на самого Пакалова тоже, так как он якобы создавал помехи движению. В отношении Чапайкина-старшего завели уголовное дело об умышленной порче имущества. Артем Пакалов обращался в ФСБ и прокуратуру, так как его обидчики не раз заявляли о своих серьезных связях «где надо». Пострадавший не был уверен, что расследование ведется объективно, идти на примирение сторон он не хотел. Возможно, поэтому и пришел на заседание суда с ружьем.

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после стрельбы в новокузнецком суде, при которой погиб пристав и пострадала женщина.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье «Убийство» в связи с наступлением смерти потерпевшего и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

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